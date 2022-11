Botrány: Katart újabb vesztegetéssel vádolják

Nyerj 40 millió forintot az Unibeten! Ehhez nem kell futball szakértőnek lenned, sőt! Egy borzasztó szelvényt kell összeállítanod, ahol lehetőleg nem találsz el semmit! Ide kattintva találod meg a kihagyhatatlan ajánlatot!

Miután az egész katari világbajnokságot rengeteg kritika és nemzetközi visszhang érte, most újabb botrányos híresztelések láttak napvilágot a házigazdákkal kapcsolatban.

A holland Voetbalzone brit forrásokra hivatkozva arról ír, hogy a világbajnokság házigazdája nyitómeccsének ellenfele, Ecuador játékosai közül nyolc játékost meg akart vesztegetni.

Amjad Taha, a brit Közel-Kelet Tanulmányi és Kutatási Központjának újságírója és kutatója azt állítja, hogy Katar megvesztegetett nyolc ecuadori játékost, hogy 1-0-ra elveszítse a nyitómeccset.

Exclusive: Qatar bribed eight Ecuadorian players $7.4 million to lose the opener(1-0 ⚽️ 2nd half). Five Qatari and #Ecadour insiders confirmed this.We hope it's false. We hope sharing this will affect the outcome.The world should oppose FIFA corruption.@MailSport #WorldCup2022