Botrány Iváncsán: egy játékost torkon ragadtak, egyet leköptek

Nehezen viselték a bajnoki vereséget a Magyar Kupa-bravúr után.

Az NB III-as Iváncsa csapata az elmúlt hetekben a Ferencvárost kiejtette a Magyar Kupából a legjobb 16 közé jutásért. A hősies küzdelemben bravúrt végrehajtó együttes szimpatikus kiscsapatként vonult be a köztudatba, most azonban az árnyoldalról mutatkoztak be.

A harmadosztály elmúlt hétvégi fordulójában a Budapest Honvéd második csapata 5-1-re győzött az Iváncsa ellen, a kispestiek hétfői jelentése szerint a hazai szurkolók nem viselték jól a vereséget.

A Honvéd állítása szerint a lefújást követően egy iváncsai szurkoló berohant a pályára, s a torkánál megragadta Nagy Zoltánt, a vendégek futballistáját – a szóban forgó személy ezután földre vitt egy rendezőt, amiért ki is vezették a létesítményből.

A megdöbbentő jelenetek sora ezzel nem ért véget, ugyanis egy másik drukker a játékoskijáróban leköpte a Budapest Honvéd ötödik góljának szerzőjét, Christian Gomist.

„Klubunk elítéli a mérkőzés végén történteket, támogatásunkról biztosítjuk a játékosainkat és bízunk benne, hogy sem Iváncsán, sem máshol nem fordulnak elő legközelebb ehhez hasonló méltatlan jelenetek, hiszen ahogy a rasszizmusnak, úgy az ilyen típusú incidenseknek sincs helyük a futballpályán” – olvasható a kispestiek hivatalos közleményében.

Az MLSZ és az Iváncsa egyelőre nem adott ki tájékoztatást a történtekkel kapcsolatban, de bizonyára a szövetség hamarosan meg fogja vizsgálni az eset részleteit.

