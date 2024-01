Botrány! Három nappal a tavaszi szezon kezdete előtt kirúgta edzőjét az NB I-es klub!

„Senki nem lehet fontosabb, mint a klub" – indokolta döntését a Diósgyőr hivatalos közleményében.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A Diósgyőr három nappal a tavaszi szezon kezdete előtt menesztette Kuznyecov Szergej vezetőedzőt, a csapatot Debrecenben Simon Miklós a DVTK LSA szakmai igazgatója irányítja az OTP Bank Liga 18. fordulójában.

A cikk lejjebb folytatódik

A miskolci klub hivatalos honlapján indokolta meg a váratlan döntést:

- Annak tudatában hoztunk meg ezt a nehéz döntést, hogy tudjuk, néhány nappal a bajnoki rajt előtt nem ideális edzőt váltani. Ám senki nem lehet fontosabb, mint a klub, a DVTK család értékeivel senki nem fordulhat szembe. Csak olyan kollégákkal tudunk együtt dolgozni, akik számára a DVTK előrébb való, mint a a saját márka építése. Aki ezzel nem tud azonosulni, attól, ha fájdalmas is, de meg kell válni - mondta dr. Magyar Mátyás, a klub tulajdonosa.

- Az elválás egy folyamat eredménye, korábban is láttunk arra utaló jeleket, hogy elkerülhetetlen ez a pillanat, mégis próbáltunk mindent megtenni az elkerüléséért - folytatta a tulajdonos. - Egy közös úton indultunk el együtt másfél évvel ezelőtt. Bármilyen sikereket is értük el, ha valaki letér erről a közös útról, akkor nem tudunk más döntést hozni.

- A DVTK költségvetése az előző idényhez képest jelentősen nőtt - szögezte le, - és a vezetőedző az anyagiakon túl is minden olyan támogatást megkapott, ami a közös céljaink eléréséhez szükséges. A csapat az előző bajnokság végén visszatért az élvonalba, hiszen rekord pontszámmal nyertük meg a Merkantil Bank Ligát, és idén a célkitűzéseknek megfelelően szerepel a az OTP Bank Ligában. Kijelenthetjük, a DVTK költségvetése, a klub idei céljai és a csapat őszi teljesítménye összhangban áll egymással.

- Mi két lábbal a földön állunk, ismerjük a magyar futball realitásait, a magyar futballt körülvevő gazdasági környezetet. Tudjuk, hogy melyek a DVTK hosszútávú érdekei, céljai. Ezek alapján határoztuk meg a célkitűzéseket, és ezek alapján tartunk megfelelő szinten az építkezésben. - Köszönjük Szergej Kuznyecovnak a klubért tett erőfeszítéseit és munkáját, a Merkantil Bank Ligában szerzett aranyérmet. További sok sikert kívánunk neki! - zárta szavait dr. Magyar Mátyás.

- Kuznyecov Szergej személyében egy fiatal edzőnek adtunk bizalmat, aki Diósgyőrben érte el első sikereit, ám az elmúlt időszakban láttuk a jeleit annak, hogy nem egy irányba tartunk. És a szurkolók számára láthatatlan hétköznapok során ezek a jelek egyre erősödtek - tette hozzá dr. Bajúsz Endre, a DVTK sportigazgatója. - A keretet nyáron és télen is vele egyetértésben erősítettük meg, jöttek az eredmények is, ám a helyzetet ez nem oldotta meg, ezért a váltás mellett döntött a klubvezetés. Én is köszönöm szépen a közös munkát, a közös sikereket, és sok sikert kívánok a további karrierjéhez!

A csütörtöki edzést Simon Miklós, a DVTK Labdarúgó Sportakadémia szakmai igazgatója vezeti, és az OTP Bank Liga 18. fordulójában Debrecenben is ő ül a kispadra – tájékoztatott a sportigazgató.

Kuznyecov Szergej 2022 őszén érkezett Diósgyőrbe, és az első idényben 33 bajnokin ült a DVTK kispadján, és csapatával aranyérmet nyert a Merkantil Bank Ligában. Ezt követően az élvonalban 17 mérkőzésen irányította a piros-fehéreket, és a 7. helyen zárta az őszi szezont.



Forrás: dvtk.eu