Óriási botrány: bennfentes kereskedelem miatt bűnhődik a Barca ikonja

Komoly jogi botrányba keveredett Gerard Piqué. A Barcelona és a spanyol válogatott korábbi klasszis védőjét 200 ezer eurós pénzbírsággal sújtották bennfentes kereskedelem miatt Spanyolországban.

A döntést a spanyol állami közlöny, a Boletín Oficial del Estado (BOE) tette közzé. A hatóságok szerint Piqué „kiemelten súlyos” tőzsdei szabályszegést követett el, amikor bennfentes információ birtokában vásárolt részvényeket. A jelentés szerint a korábbi futballista 2021. január 22-én vásárolt részvényeket az Aspy Global Services nevű vállalatban, miután bizalmas információkhoz jutott José Elías spanyol üzletembertől. Piqué mindössze hat nappal később eladta a papírokat, és jelentős profitot realizált az ügyleten.

A hatóságok szerint Elías azért kapott 100 ezer eurós bírságot, mert bennfentes információkat osztott meg Piquével az Atrys Health felvásárlási ajánlatáról, amely jelentősen befolyásolta az Aspy Global Services részvényeinek értékét. Piqué és Elías is fellebbezhet a spanyol Nemzeti Bíróságnál, egyelőre azonban egyik fél sem kommentálta hivatalosan az ügyet.

A 38 éves exfutballista számára különösen kellemetlen időszak ez, hiszen néhány nappal ezelőtt egy másik ügyben is büntetést kapott. A Spanyol Labdarúgó-szövetség (RFEF) hat mérkőzés látogatásától eltiltotta, valamint két hónapra minden hivatalos futballtevékenységtől felfüggesztette, miután állítólag sportszerűtlenül viselkedett játékvezetőkkel szemben. Az incidens azt követően történt, hogy az FC Andorra – amely Piqué holdingcégének, a Kosmosnak a tulajdonában van – 1-0-ra kikapott az Albacetétől a spanyol másodosztályban. A szövetség szerint Piqué nyilvános megnyilvánulásai sértették a sport méltóságát és tekintélyét.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.