Feldühödött Benfica-ultrák rohanták meg az edzőközpontot – Mourinho magyarázkodni kényszerült

Drámai fordulatot vett a helyzet a Benficánál: szombat délelőtt mintegy 200 feldühödött szurkoló rohanta meg a klub seixali edzőközpontját, tiltakozva a csapat gyenge szereplése és a csalódást keltő eredmények miatt. A dühös drukkerek számonkéréssel várták José Mourinhót, valamint a csapatkapitány Nicolas Otamendit és a sportigazgatóként dolgozó Simão Sabrosát is.

Az incidens mindössze órákkal a Benfica Estrela Amadora elleni bajnoki mérkőzése előtt történt, és jól jelezte a szurkolótábor egyre növekvő elégedetlenségét. A lisszaboni klub jelenleg tíz ponttal van lemaradva az éllovas és ősi rivális Porto mögött, miközben a Portugál Ligakupából és a Bajnokok Ligájából való kiesés tovább mélyítette a válságérzetet.

A helyszínre rendőröket is vezényeltek, ám miután biztosítékot kaptak arra, hogy a tiltakozás békés marad, emiatt engedélyezték a szurkolók belépését az edzőközpont területére.

A mintegy 200 fős ultracsoport audienciát követelt a klub vezető alakjaitól. Kezdetben csupán négy képviselőjük léphetett volna be, ám ők ragaszkodtak ahhoz, hogy az egész csoport jelen lehessen. A hatóságok – egy esetleges súlyosabb konfliktust elkerülendő – végül engedtek, így a szurkolók az egyik edzőpályán gyűltek össze, ahol Mourinho, Otamendi és Sabrosa személyesen találkozott velük.

A körülbelül egyórás beszélgetés pontos tartalmát nem hozták nyilvánosságra, de a légkört feszültnek írták le. A drukkerek egyértelműen hangot adtak „egyre fokozódó elégedetlenségüknek” a klub jelenlegi irányvonalával kapcsolatban. Bár végül incidens nélkül távoztak az edzőközpontból, az üzenet egyértelmű volt: az eredményeknek gyorsan javulniuk kell.

A mostani esemény nem előzmény nélküli. A hónap elején, a Braga elleni Ligakupa-elődöntős vereség után Mourinho rendhagyó büntetést szabott ki: játékosait az edzőközpontban altatta, hogy – saját szavaival élve – „sokat gondolkodjanak” a teljesítményükön. Az eset akkor komoly sajtóvisszhangot váltott ki.

A történtek kapcsán Rui Costa klubelnököt is megszólaltatták, akit arról kérdeztek, veszélybe kerülhet-e Mourinho állása. Costa határozott választ adott:

„Nem. Kiváló edző, ezt már számtalanszor bizonyította. Nem könnyű szezon ez. Edzőcsere? Ez szóba sem jöhet.”

Az esetleges új igazolásokról óvatosabban fogalmazott:

„Semmit nem tudok megígérni, de meglátjuk, mi történik az átigazolási időszak végéig. Ahogy mondtam, már zajlanak a vezetőségi megbeszélések ezzel kapcsolatban. Ez nem egy pozitív év, de az utolsó másodpercig harcolni fogunk a céljainkért. A bajnokság még nyitott.”