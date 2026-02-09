Egy elfogadhatatlan jelenet árnyékolta be a Baranya vármegyei rangadót, amely mellett nem lehet szó nélkül elmenni, és az érintett sem tette. Adamcsek Máté, a Szentlőrinc SE támadója saját közösségi oldalán számolt be arról, hogy az ellenfél egyik játékosa olyan személyt vont be a konfliktusba, akit semmilyen körülmények között nem lett volna szabad: Adamcsek gyermekét.

Adamcsek közleményét változtatás nélkül közöljük:

„A mai napon részt vettem egy futballmérkőzésen, amely rendkívül parázs hangulatban zajlott. A mérkőzés feszültsége és intenzitása ellenére a 82. percben olyan esemény történt, amely mélyen megdöbbentett és elfogadhatatlannak tartok: az ellenfél egyik játékosa egy konfliktus közben a gyermekemet is belevonta a szócsatába.

Megértem, hogy egy kiélezett mérkőzés érzelmeket szabadíthat fel, azonban ez semmilyen körülmények között nem adhat alapot arra, hogy egy gyermek bevonásra kerüljön a pályán kialakuló konfliktusokba. Ez egy olyan határ, amelyet soha nem szabad átlépni.

A gyermekek védelme közös felelősségünk, és az ilyen jellegű megnyilvánulásoknak nincs helyük sem a pályán, sem azon kívül.

Ezúton arra szeretnék minden játékost, sportszakembert, szurkolót és sportszervezetet ösztönözni, hogy közösen tegyünk azért, hogy a futballpályák biztonságos, tiszteletteljes környezetet jelentsenek mindenki számára – különösen a gyermekeknek. Bízom benne, hogy az eset tanulságként szolgál, és a jövőben hasonló soha többé nem fordul elő."

A mérkőzés végül 0-0-s döntetlennel zárult.