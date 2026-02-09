Goal.com
Botrány az NB II-ben: a támadó kiakadt, amiért az ellenfél játékosa még a gyerekét is belekeverte a konfliktusba

Vasárnap rangadót rendeztek az NB II-ben, a Kozármisleny a Szentlőrincet fogadta. Azonban a találkozón sajnos nem a góloké volt a főszerep, hanem egy botrányos jelenet árnyékolta be a Baranya vármegyei rangadót.

Egy elfogadhatatlan jelenet árnyékolta be a Baranya vármegyei rangadót, amely mellett nem lehet szó nélkül elmenni, és az érintett sem tette. Adamcsek Máté, a Szentlőrinc SE támadója saját közösségi oldalán számolt be arról, hogy az ellenfél egyik játékosa olyan személyt vont be a konfliktusba, akit semmilyen körülmények között nem lett volna szabad: Adamcsek gyermekét.

Adamcsek közleményét változtatás nélkül közöljük:

„A mai napon részt vettem egy futballmérkőzésen, amely rendkívül parázs hangulatban zajlott. A mérkőzés feszültsége és intenzitása ellenére a 82. percben olyan esemény történt, amely mélyen megdöbbentett és elfogadhatatlannak tartok: az ellenfél egyik játékosa egy konfliktus közben a gyermekemet is belevonta a szócsatába.

Megértem, hogy egy kiélezett mérkőzés érzelmeket szabadíthat fel, azonban ez semmilyen körülmények között nem adhat alapot arra, hogy egy gyermek bevonásra kerüljön a pályán kialakuló konfliktusokba. Ez egy olyan határ, amelyet soha nem szabad átlépni.

A gyermekek védelme közös felelősségünk, és az ilyen jellegű megnyilvánulásoknak nincs helyük sem a pályán, sem azon kívül.

Merkantil Bank Liga NB II
Kozármisleny crest
Kozármisleny
KOZ
Mezőkövesd crest
Mezőkövesd
MEZ
Merkantil Bank Liga NB II
Budapest Honvéd crest
Budapest Honvéd
KIS
Szentlorinc crest
Szentlorinc
SZE

Ezúton arra szeretnék minden játékost, sportszakembert, szurkolót és sportszervezetet ösztönözni, hogy közösen tegyünk azért, hogy a futballpályák biztonságos, tiszteletteljes környezetet jelentsenek mindenki számára – különösen a gyermekeknek. Bízom benne, hogy az eset tanulságként szolgál, és a jövőben hasonló soha többé nem fordul elő."

A mérkőzés végül 0-0-s döntetlennel zárult.

