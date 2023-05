Botlottak a Szarkák, de fontos pontot szerzett a Leeds

Meglesz a BL-t érő hely?

2-2-es döntetlennel végződött a Leeds-Newcastle mérkőzés az angol Premier League 36. fordulójában.

A Newcastle United nagy harcot vív a Manchester Uniteddel és a Liverpoollal a Bajnokok Ligáját érő helyezésért, míg a Leeds United a bennmaradásért küzd.

A hazaiak fél órán belül komfortossá is tehették volna a találkozót, mivel a hetedik percben Ayling góljával már vezetést szereztek. (1-0) Húsz perccel később már meg is duplázhatták volna góljaik számát, azonban a büntetőhöz felálló Bamford hibázott, Pope nagyszerű védést mutatott be.

A Leeds hibáját Wilson bosszúlta meg három perccel később. 1-1

A 69. percben megint az angol csatár előtt nyílt alkalom, hogy megduplázza góljainak számát. Wilson már biztosan állt oda a büntetőhöz és érvényesítette is a bal alsó sarokba. 1-2

Tíz perccel később egy szerencsétlen lövéssel egyenlített a Leeds. Kristensen lövésébe ért bele egy vendég játékos, így a megpattanó labdát már Pope nem tudta védeni. 2-2

A hosszabbításban még Junior Firpót kiállították a hazaiak részéről, de gól már nem született.

A Newcastle és a Leeds ponosztoszkodással hagyhatta el az Elland Road stadiont.

