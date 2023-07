Botka Endre: Nem szabad lebecsülni az ellenfelünket

A válogatott labdarúgó nyilatkozott a Nemzeti Sportnak.

Sok ideje nem volt pihennie a Ferencváros játékosainak, hiszen a válogatott mérkőzések után nem sokkal már is BL-selejtezős feladatok várnak a bajnokra. A Nemzeti Sport beszélgetett Botka Endrével, a teljes interjú

itt elolvasható.

A legfontosabb: tilos alábecsülni a feröeri ellenfelet! - nyilatkozta Botka. A idény első mérkőzése körül mindig van egyfajta bizonytalanság, senki sem tudhatja pontosan, mire számíthat az ellenféltől vagy akár saját magunktól. Speciális körülmények lesznek, még az is kérdéses, le tudunk-e szállni a szigeten, ahogy hallottam, ezért is megyünk a szokottnál kicsit korábban. Információink szerint tizenkét fok körül lesz a hőmérséklet, vagyis teljesen más a klíma, mint ezekben a napokban Budapesten... És tudja, bárki bármit mond, ha egy csapat sorozatban tizennégy mérkőzésen nem kap ki, az nem lehet gyenge, akármelyik bajnokságban is szerepel. Nem tartom a KÍ-t rossz csapatnak, aki szerint az, nem ért a futballhoz. Extrém körülmények várnak tehát ránk, az időjárás mellett a szabványosnál valamivel kisebb műfüves pálya, de természetesen tisztában vagyunk a céljainkkal, és tovább akarunk jutni.



Látszik, mit tervez Sztanyiszlav Csercseszov vezetőedző, alakul, formálódik a hátsó alakzat is, talán a középpályán és elöl több a kérdőjel, és sokat gyakoroltuk azt is, ha szükség lesz rá, menet közben minél gyorsabban és hatékonyabban tudjunk felállási formát váltani.