Botka Endre: „Mindenkinek ez lesz a legfontosabb meccse!”

A 25 év után újra bejuthat a Bajnokok Ligájába és ehhez még csak le sem kell győznie a norvég Moldét, hiszen az első meccs norvégiai 3–3-as eredménye kedvez a zöld-fehéreknek. Persze a csapat nyerni akar és már túl van az első meccs elemzésén.

„Már csak a Molde elleni visszavágóra koncentrálunk, próbáljuk a legjobb állapotba hozni magunkat, így, hogy a hétvégi bajnokinkat elhalasztották, az idő adott a felkészülésre – nyilatkozta az első meccs egyik legjobbja, a két gólpasszt adó Botka Endre a klub honlapjának. – Kielemeztük az idegenbeli mérkőzést, láttuk, tudjuk, hogy mik voltak a problémát, igyekszünk ezeket kijavítani. Összességében nem éreztem a kinti meccsben azt, hogy a Molde képes lesz egy ilyen feltámadást produkálni. A második gólunk után valamiért fejben elgyengültünk, ez eddig nem volt jellemző a csapatra. Ha nem nézzük a mérkőzés alakulását, a 3–3 vendégként jó eredmény a visszavágó előtt, ám nyilván annak fényében, hogy 2–0-ra is vezettünk, kicsit más szájízzel beszélhetünk erről. Ezzel együtt sincs okunk panaszra – hátravan még a budapesti visszavágó, ott fog eldőlni minden.

Botka Endre főszereplő volt az idegenbeli meccsen, amelyen fűtötte a bizonyítási vágy is.

Nagyon jól felkészültünk, nálunk minden egyes játékos – akár kezdő, akár csere – pontosan tudja, hogy mikor mi a feladata. Örülök, hogy két gólpasszal tudtam hozzájárulni a csapat szerepléséhez, hiszen korábban többször megkaptam kritikaként, hogy a támadójátékom nem olyan erős, bevallom, egy kicsit bennem volt, hogy megmutassam ennek az ellenkezőjét. Ami a beadásokat illeti, most minden összejött, bízom benne, hogy így tudom folytatni a jövőben is.”

A játékosok azt is érzik, hogy komoly a tét és mindenki rájuk figyel, hiszen rég volt magyar csapat a BL-ben.

„Nagyobb a nyomás, mint bármelyik másik mérkőzés előtt, hiszen tudjuk, hogy ez a meccs nemcsak a fradistáknak, hanem egész Magyarországnak, a magyar labdarúgásnak is nagyon fontos. A helyén kell kezelni a felfokozott hangulatot, nekünk, futballistáknak ezt egy kicsit ki is kell zárni ezekben a napokban, és csak tenni a dolgunkat, ahogy eddig is. Az idei selejtezősorozatban minden meccs előtt nagy nyomás volt a csapaton, hiszen korábban egyetlen mérkőzés döntött a továbbjutásról, ám a Molde elleni visszavágóra úgy tekintünk, mintha egy döntő következne. Mindenkinek ez lesz az eddigi legfontosabb mérkőzése. Nem tudjuk, hogy legközelebb mikor leszünk ilyen közel ahhoz, hogy bejussunk a csoportkörébe, most viszont minden adott ahhoz, hogy ott legyünk. Jó csapatunk van, nagyon egyben vagyunk, ezt ki kell használni.”