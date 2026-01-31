Niko Kovac reagált a Dortmund támadójának gólínségére

A Borussia Dortmund vezetőedzőjét többek között Serhou Guirassy teljesítményéről is kérdezték a Heidenheim elleni bajnoki mérkőzést (vasárnap, 17:30) megelőző sajtótájékoztatón. A Guinea-i csatár ugyan a BVB házi gólkirályának számít a maga hat találatával a német élvonalban, de a tizedik forduló óta csupán egyszer, a Werder Bremen ellen volt eredményes.

"Ha egy csatárunk öt-hat góllal többet szerez, akkor nem csak ő lesz boldogabb, hanem a csapatnak is jobban megy

- utalt Guirassyra Kovac.

- De természetesen nem szabad mindent az ő számlájára írni, hiszen minden csatár a kiszolgálásra támaszkodik. Biztos vagyok benne, hogy fontos gólokkal fog szolgálni a következő összecsapásokon."

A Spox kiemelte, hogy a Dortmund hétközi Bajnokok Ligája-összecsapásán alig tudott helyzetet kidolgozni, igaz, Guirassy előtt így is adódott egy ajtó-ablak lehetőség, amit nem használt ki.

Azt megelőzően a Tottenham Hotspur ellen sem találtak a kapuba a sárga-feketék, ellenben a Bundesligában az elmúlt három találkozón egyaránt háromszor mattolták az ellenfelek kapusát. A horvát mester végül azzal zárta le a témát, hogy nem látja, hogy csapata krízishelyzetbe került volna.

Guirassy a mögöttünk hagyott szezonban 21 bajnoki góllal zárt.