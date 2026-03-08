Hihetetlen, mit mondott be a hangosbemondó a Köln meccsén, komoly következményei lehetnek

A Borussia Dortmund emberelőnyben játszva hozta el a három pontot az 1. FC Köln otthonából a Bundesliga 25. fordulójában. Igaz, a találkozón történteket két botrányos közjáték is tarkította - írta meg a Spox.

Történt ugyanis, hogy a RheinEnergieStadion hangosbemondója teljesen kikelt magából, miután a Köln játékosát, Jahmai Simpson-Puseyt kiállította a játékvezető az első félidő ráadásában.

"Uh, undorító!" - kiabálta a mikrofonba a magáról megfeledkező Michael Trippel.

A mérkőzés 90+5. percében, 2-1-es vendég vezetésnél egy újabb véleményes ítéletre kapta föl a fejét a kölni publikum: Yan Couto kezéhez ért a labda, ám a VAR még csak közbe sem avatkozott. Trippelnek több sem kellett, és az egész stadion tudtára adta elégedetlenségét.

"Valószínűleg komoly bajba kerülök majd emiatt, de ki kell adnom magamból: a 95. percben egy tiszta kezezés történt a Dortmund tizenhatosán belül, de meg se nézte senki."

A DFB közleményben reagált a történekre, amelyben kifejtette: "elfogadhatatlannak tartja" a bemondó által tett kijelentéseket.

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) szabályai kimondják, hogy „csak semleges tartalmú közlemények hangzhatnak el a hangszórón keresztül. A hangszórórendszert tilos használni: politikai üzenetek terjesztésére, a hazai csapat támogatására, a vendégcsapattal szembeni bármilyen diszkriminációra.”

Ennek fényében jelentős következményei is lehetnek a történteknek.

