Harcba száll az angol kérőkkel a Borussia Dortmund, már a terv is megszületett!

A Borussia Dortmund sportigazgatója, Sebastian Kehl biztosította a szurkolókat, hogy már megkezdték a tárgyalásokat Felix Nmechával egy új, jobb feltételeket biztosító szerződés aláírásáról. A keddi, Atalanta ellen 2-0-ra megnyert Bajnokok Ligája-mérkőzés után a BVB kész megemelni Nmecha fizetését.

A Ruhr-vidékiek vezetősége már a nyári átigazolási időszak kezdete előtt megkezdte az egyeztetéseket az alapemberével, tudva, hogy hamarosan egyre több együttes szeretné majd a soraiban látni.

Köztük van például a Chelsea és a Manchester United is, hiszen már mindkét gárda megkörnyékezte a remek szezont futó angol középpályást.

Akad egy ok, ami miatt különösen kelendő lehet Nmecha az angol klubok számára: 2008 és 2021 között a Manchester City akadémiáján, illetve az U23-as csapatban pallérozódott, így Angliában nevelkedett játékosnak számít.

A Premier League-kluboknak pedig minimum nyolc olyan játékost kell nevezniük a keretükbe, aki "hazai nevelésűnek" számít.

