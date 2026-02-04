Ingyen igazolhat Bundesliga-védőt a Borussia Dortmund

A Borussia Dortmund figyelemmel kíséri az Union Berlin belső védőjét, Diogo Leitét, akinek nyáron lejár a szerződése a berlini klubbal, így jelenleg szabadon tárgyalhatnak vele a klubok - értesült Gianluca di Marzio sportújságíró.

A többes szám azért indokolt, mert nemcsak a BVB, hanem több másik német klub is szívesen látná a soraiban a tehetséges portugál belső védőt. Egyelőre azonban egyetlen kérővel sem egyezett meg Leite.

Már a téli átigazolási időszakban is közel állt a klubváltáshoz, végül azonban nem igazolta le a Lazio, amely mellett a Fiorentina és az AS Roma és érdeklődött iránta.

A portugál U21-es válogatott még 2023-ban érkezett az Unionhoz hétmillió euró ellenében. Schafer András csapatársa azóta 129 alkalommal ölthette magára a piros-fehérek mezét.

Ennek a szezonnak egy fejsérüléssel vágott neki, de amint felépült, kirobbanthatatlan az Union védelmének tengelyéből: a negyedik forduló óta csak egyszer maradt ki a kezdőcsapatból.