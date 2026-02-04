Goal.com
Live
1. FC Union Berlin v Borussia Mönchengladbach - BundesligaGetty Images Sport
Bózsik Tamás

Ingyen igazolhat Bundesliga-védőt a Borussia Dortmund

AZ Union Berlin 27 éves játékosát nézték ki maguknak a sárga-feketék.

A Borussia Dortmund figyelemmel kíséri az Union Berlin belső védőjét, Diogo Leitét, akinek nyáron lejár a szerződése a berlini klubbal, így jelenleg szabadon tárgyalhatnak vele a klubok - értesült Gianluca di Marzio sportújságíró

A többes szám azért indokolt, mert nemcsak a BVB, hanem több másik német klub is szívesen látná a soraiban a tehetséges portugál belső védőt. Egyelőre azonban egyetlen kérővel sem egyezett meg Leite. 

Már a téli átigazolási időszakban is közel állt a klubváltáshoz, végül azonban nem igazolta le a Lazio, amely mellett a Fiorentina és az AS Roma és érdeklődött iránta. 

A portugál U21-es válogatott még 2023-ban érkezett az Unionhoz hétmillió euró ellenében. Schafer András csapatársa azóta 129 alkalommal ölthette magára a piros-fehérek mezét.

Ennek a szezonnak egy fejsérüléssel vágott neki, de amint felépült, kirobbanthatatlan az Union védelmének tengelyéből: a negyedik forduló óta csak egyszer maradt ki a kezdőcsapatból. 

Németország 1
Union Berlin crest
Union Berlin
FCU
Eintracht Frankfurt crest
Eintracht Frankfurt
SGE
Németország 1
Wolfsburg crest
Wolfsburg
WOB
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default
Hirdetés
0