Börtönbe kerül(het) a manchesteri sztár

Az egykori brazil válogatott Andersont letartóztatták.

A brazil válogatott és a Manchester United egykori sztárját, Andersont letartóztatták, az ok pedig nem is kisebb, vagy ha úgy tetszik, nem is kevesebb, mint körülbelül 21 millió forint.

A nyolcszoros válogatott középpályás nem fizeti a tartásdíjat , melynél már 45000 fonttal, vagyis körülbelül 21 millió forinttal tartózik. Ha nem rendezi adósságát a letartóztatást börtön válthatja számára.

A négyszeres Premier League-győztes labdarúgónak volt már dolga korábban is a hatósággal, kriptocsalással vádolták, akkor megúszta a börtönt, ám most erre csak akkor lesz lehetősége, ha fizet, mindent, egyben.