Bombameglepetés: Sallaiék kiverték a Bayern Münchent a Német Kupából!

A rendes játékidő hosszabbításában, tizenegyesgól lett Thomas Tuchelék veszte.

Két mérkőzést játszottak kedden a Német Kupa negyeddöntőjében.

Az első a sérülése miatt Schäfer Andrást továbbra is nélkülöző Union Berlin a Frankfurt otthonába látogatott, ahol meglehetősen indiszponáltan léptek pályára, 13 perc elteltével Kolo Muani duplájának köszönhetően már kétgólos hátrányba is kerültek, ami nem sokkal később majdnem három is lett, de utóbbit les miatt érvénytelenítette a játékvezető.

A fordulás után sem tudott feljavulni a vendég csapat, több gól már nem született, így a Frankfurt megérdemelten jutott az elődöntőbe.

A másik elődöntőben a Tuchel-Lőw edzőpáros által irányított Bayern München fogadta a Freiburgot.

A bajorok a 19. percben Kimmich bal oldali szöglete után Upamecano fejesével szereztek vezetést, amely nem tartott sokáig, nyolc perccel később Hofler egy távoli, védhetetlen bombával egyenlített.

Sallai Roland a 68. percben szállt be a kispadról, csapata pedig a 92. percben Musiala kezezése miatt tizenegyeshez jutott, amit Holer magabiztosan értékesített, kiejtve ezzel a Bayern Münchent.

