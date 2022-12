Bombameglepetés: Európában folytatja a veterán mexikói csodakapus

A világbajnokság után ismét megnyílt előtte a kontinens kapuja.

Gianluca Di Marzio információi szerint az olasz bajnokságban szereplő Salernitana együttese mindenben megegyezett a közös folytatásról a mexikói válogatott szabadúszó kapusával, Guillermo Ochoával, akivel az idény hátralévő részére készülnek szerződést kötni.

A 37 esztendős kapus az elmúlt három évben hazájában a Club América kapuját védte, azelőtt több mexikói csapat mellett egyszer már kipróbálta magát Európában, de nem sok sikerrel járt. Ochoa 2011 és 2019 között a francia Ajaccio, a spanyol Málaga és Granada, valamint a belga Standard Liége ketrece előtt fordult meg, de hiába kapott állandó játéklehetőséget, kiegyensúlyozatlansága miatt nem tudott jelentősebb sikereket elérni.

A 134-szeres mexikói válogatott kapus nemrég vett részt az ötödik világbajnokságán, melyből a harmadikon védett ténylegesen. Ochoa nem titkolt terve, hogy a 2026-os részben hazai rendezésű világbajnokságon is védeni szeretne, amikor már 41 éves lesz. Ennek érdekében most él a kínálkozó lehetőséggel, hogy kipróbálja magát ismét Európában, amikor már talán már ő maga is azt hitte volna, hogy többé nem nyílik számára ilyen alkalom.

A Serie A-ba két évvel ezelőtt feljutó Salernitana az aktuális idényben a 12. pozíciót foglalja el a szoros középmezőnyben. A salernói gárda vezetősége versenytársat szeretne az eddigi első számú kapus, Luigi Sepe számára.

