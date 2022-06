Bölöni László Franciaországban kap újra kispadot

A cél a visszajutás az élvonalba.

A francia L'Équipe szerint Bölöni László váltja Frédéric Antonettit a Metz kispadján.

A Ligue 1 előző szezonját a 19. helyen befejező, ezzel az élvonalból kieső együttes a 69 esztendős szakemberrel kísérelheti meg az azonnali visszajutást a legfelsőbb osztályba.

Bölöni korábban már több ízben is dolgozott Franciaországban, irányította a Nancy, a Rennes, a Monaco és a Lens csapatát is, legutóbb a görög Panathinaikos kispadján ült, amelynél tavaly májusban fejezte be a munkát, s azóta nem volt klubja.

A Metz két nappal ezelőtt jelentette be, hogy négy szezon után megválnak Antonettitől.

A L'Équipe azt írja, a Metznél várhatóan új sportigazgatót is kineveznek a közeljövőben.

