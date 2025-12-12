Baráth a 76. percben lépett pályára. Csapata a győzelemmel nagy lépést tett a legjobb nyolcban maradás felé, ami a végén egyenes ági nyolcaddöntőbe jutást érne. A lengyel együttes az eddigi három hazai mérkőzését megnyerte, vendégként pedig mindkét találkozóját döntetlennel zárta.

Bolla Bendegúz együttese, a pont nélkül sereghajtó Rapid Wien a ciprusi Omoniával csapott összes, a sérült magyar válogatott játékos nélkül. A bécsi alakulat nem tudott javítani, hazai pályán szenvedett újabb vereséget.

A hatfordulós alapszakasz első nyolc helyezettje rögtön a nyolcaddöntőbe jut, a 9-24. pozícióban zárók pedig oda-visszavágós párharcokban küzdenek meg a legjobb 16 közé kerülésért. A 25-36. helyezettek befejezik az idénybeli nemzetközi szereplésüket.

A Konferencialiga döntőjét május 27-én rendezik Lipcsében.

Forrás: MTI

