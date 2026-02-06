Nyugodt téli felkészüléssel, de mozgalmas hónapok után várja a tavaszt Bolla Bendegúz, a Rapid Wien és a magyar válogatott védője, aki iránt a téli átigazolási időszakban a Ferencváros és az Udinese is komoly érdeklődést mutatott. A játékos azonban végül Bécsben maradt, döntését tudatosan és a klubbal egyeztetve hozta meg.

„Abban maradtunk, hogy a télen kizárólag akkor hagyom el a Rapidot, ha olyan ajánlat érkezik, amely mindenkinek megfelelő” – fogalmazott a bunteto.com-nak adott interjúban, hozzátéve: igyekezett kizárólag arra koncentrálni, hogy jó formában várja a tavaszi idényt.

A Ferencváros megkeresése ugyanakkor megtisztelő volt számára. Mint mondta, a Fradi ma már nemcsak Magyarországon domináns klub, hanem nemzetközi szinten is állandó főtáblás szereplő. Ennek ellenére fontos szempont volt, hogy a Rapidnál alapemberként számolnak vele, ráadásul a sportigazgató már az első pillanattól világossá tette: nehezen pótolható játékosnak tartják.

Az olasz Udinese érdeklődése egy régi álmot hozott közelebb.

„Egész életemben azért dolgoztam, hogy topligás csapatba kerüljek, de ahogy az előbb is mondtam, tisztában voltam vele, hogy nehezen engedne el a Rapid. Mindenesetre jó visszajelzés, hogy a Parma után egy másik olasz egyesület érdeklődését is felkeltettem. Túl vagyunk rajta, most már csak a klubomra koncentrálok, arra, hogy közösen minél jobb szezont zárjunk. Remélem, idővel sikerül megugrani ezt a lépcsőfokot, és az öt európai topliga egyikébe szerződhetek, addig azonban mindent megteszek a Rapid sikeréért.”

A beszélgetés egyik legérzékenyebb pontja a válogatott volt. Az írek elleni vereség és az elbukott világbajnoki álom továbbra is fájó seb a futballista lelkében.

„A lelkem mélyén továbbra is gyötör, és egy ideig még alighanem így lesz. Nem is szívesen beszélek róla… Ahhoz még túlontúl fáj... Mert annyira vágytunk rá, és mert már a kezünkben éreztük a rájátszás lehetőségét. Aztán pár perc alatt minden álmunk szertefoszlott. Nagyon magam alatt voltam a meccs után, úgy éreztem, nincs miből erőt meríteni. Rettenetesen lehúztak a történtek. Azon a mélységen azért már túljutottam, de ha eszembe jut, vagy az eszembe juttatják, továbbra is rossz érzés fog el.”

A kudarc feldolgozását magányosan élte meg: napokig ki sem mozdult otthonról, senkivel nem beszélt az érzéseiről. Úgy érzi, a történtek egyik legfontosabb tanulsága, hogy a futballban sosem szabad idő előtt elhinni a győzelmet, mert „öt perccel a vége előtt sem érezhetjük úgy, hogy megvan a meccs”.

Klubszinten sem volt könnyű az ősz. A Rapid hetedik helyen zárta az alapszakasz nagy részét, ami szerinte „nem méltó a klubhoz”, különösen a keret minőségét figyelembe véve. A téli edzőváltás – Peter Stöger távozása és Johannes Hoff Thorup érkezése – új irányt hozott. Az új tréner támadó, gyors, agresszív letámadásra építő futballt képzel el, de a játékos szerint a mentális oldal legalább ennyire fontos.

„Ha a hozzáállásunk javul, sikeresebbek leszünk” – hangsúlyozta, elismerve, hogy az Osztrák Kupából való kiesés és a Konferencia-ligás szereplés egyaránt komoly csalódás volt. A cél ugyanakkor továbbra is egyértelmű: az első hatba kerülni, és elkerülni az alsóházat.