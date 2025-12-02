Az angol lap információi szerint a 27 éves középpályás nincs megelégedve a Xabi Alonso vezette edzői stábbal, ezért a távozását fontolgatja. A helyzetet állítólag a Manchester United is éberen figyeli.

Valverde szerződése 2029-ig érvényes Madridban, spanyol források szerint azonban egyre kevésbé érzi jól magát a klubnál, egyre nő benne az elégedetlenség az új szakmai vezetés döntéseivel szemben – és ezzel nincs egyedül. Tapasztaltabb társainak sem megy könnyen az alkalmazkodás Alonso elképzeléseihez. Ha a feszült viszony nem enyhül, a 27 éves játékos komolyan fontolóra veheti a távozást.

Manchesterben szívesen látnák Valverdét

Az Old Traffordon pedig tárt karokkal fogadnák az uruguayi középpályást: a Manchester United labdakihozatali problémáira talán pont egy ilyen középpályás jelentené a megoldást. Illetve az sem elhanyagolható tény, hogy a Vörös Ördögök védekező középpályásával, Casemiróval évekig játszottak együtt a Real Madridnál.

A kérdés persze az ár. A Real Madrid 100 millió fontot kér érte, míg Manchester United inkább 70 milliót tartana reálisnak.

Az átigazolás azonban több ponton is elbukhat. Előszöris Valverde évi 16,67 millió eurót keres, amit nem biztos, hogy bevállalna az MU, ráadásul a két csapat viszonya sem mondható igazán felhőtlennek Cristiano Ronaldo 2009-es madridi átigazolása óta.

Hogy Valverde végül tényleg nyitott lesz-e az angliai kalandra, és a United hajlandó-e feljebb tornázni a 70 milliós ajánlatát, a következő hónapok egyik legizgalmasabb átigazolási kérdése lehet.

