Bognár György üzent a címvédőnek: „Az, hogy ezt a Fradit megvertük, nem meglepő."

Mint megírtuk, a Ferencváros 3–2-re kikapott a Paks vendégeként vasárnap a bajnokság 16. fordulójában, ezzel eldőlt, hogy az atomvárosiak az őszi bajnokok. A találkozó után a Paks vezetőedzője, Bognár György a Sportrádió vendége volt. A beszélgetés során szó esett a Ferencváros legyőzéséről, az augusztusi 6–1-s zakóról, és a bajnoki versenyfutásról is.



Álomszerű a Fradi legyőzése?

Nem álmodtam a mérkőzésről. Szerintem tudatosan csináltuk, amit csináltunk. Az elején volt, hogy a Fradi 6-8 percig ki se jött a saját térfeléről, de sajnos a Hahn Janó megsérült, és így egy kicsit átalakult a játékunk. Két belső csatár helyett egy középpályást cseréltünk, és már nem voltunk olyan hatékonyak a letámadásban. Összességében szerintem ült, amit terveztünk, bár egy kicsit többször beszorított minket a Fradi hosszabb időszakokra, mint amire számítottam.

Eldőlt az első 15 percben a mérkőzés?

Nem, nem dőlt el. Szerintem végig nyílt volt. Azt gondolom, még 3-2-nél a végén is az utolsó 6-8 perc azért az olyan volt, hogy oldalszabadrúgásokat rúgott a Fradi. Igazi helyzetet nem tudtak kidolgozni, de nyomás alatt tartottak minket. Ez a meccs nyílt volt az utolsó percig.

Mi az, ami miatt most a Paks le tudta győzni ezt a Ferencvárost? Az FTC fáradtsága vagy a Bognár György-féle taktika?

Öt-hat meccsen mindig fáradtak voltak, úgy gondolod...? Szerintem semmivel sem fáradtabb a Fradi, mint mi vagyunk, nem tudnak annyira hatékonyan játszani, mint előtte. Nyilván az a kettős terhelés, ami bennük van azért az számít, de azt gondolom, hogy jövőben fel lehet készülni 3-4-5 nap pihenővel, egy mérkőzéssel.

El kellett magyarázni a paksi játékosoknak, hogy ez egy vérbeli rangadó lesz?

Nem kellett elmagyarázni szerintem, mert a motiváció megvan, ha egy Fradi ellen játszol. Ugyanúgy készültünk, mint az összes többi mérkőzésre, ugyanazt játszottuk, mint az összes többi mérkőzésen, semmi különbség nem volt. Nem láttam értelmét különösebben kihegyezni a játékunkat a Fradira.

Hahn korai sérülése mennyire forgatta fel a csapatot?

Ha Hahn jó passzban van, formában van, akkor Könyvessel ketten együtt erősek. Szerintem Hahn lőtt volna gólt. Ezért vagyok szomorú, hogy le kellett jönnie.

Ha nem is kell pezsgőt bontani, nagy fegyvertény megverni ezt a Ferencvárost?

Hát én azt gondolom, hogy nem mi vagyunk az egyetlenek, akik most azért megverték a Ferencvárost. Szerintem ez egy megérdemelt győzelem volt, nem egy véletlen, kicsúszott győzelem, hanem azt gondolom, hogy taktikailag is, teljesítmény szempontjából is jobbak voltunk, mint a Fradi. Szembetűnő volt, hogy ilyenkor a fradisták durvábbak lesznek, ingerültebbek lesznek, nagyon nehezen viselik azt, hogy valaki jobban játszik.

Minek köszönhető ez? A vereséget emelt fővel is el lehet viselni.

Mi ezt tettük, amikor 6-1-re kikaptunk. De hát ebből is az derült ki, hogy a Fradi jobb csapat, mint mi, ők hatot rúgtak nekünk, mi csak hármat tudtunk...

Csoda, hogy első helyen áll a Paks, vagy egy tudatos építkezés eredménye?

Szerintem a csapat fejlődése az a klubfilozófiának köszönhető, tehát ez azt gondolom, hogy egy folyamatnak az eredménye, semmi különös nincs benne. Azt gondolom, hogy a Paks 20 éve magyar játékosokkal eredményes az NB I-ben, és idén ez most egy kicsit kifutott eredmény. Nagyon nehéz tavaszra számítok, mert nyilván tavasszal mindenki majd meg akarja verni az elsőt.

Meglepte az, hogy meg tudták verni a Ferencvárost, vagy azért tényleg benne volt a pakliban?

Hát, ami meglepő az az, hogy elsőként tudunk fordulni ősszel. Az, hogy ezt a Fradit megvertük, nem meglepő.

Forrás: Sportrádió