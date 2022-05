Bognár György távozott Paksról, az MTK-nál folytatja

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Nyártól a 2021-ben az Év edzőjének választott Bognár György felel majd az MTK Budapest szakmai munkájáért – jelentette be az NB I-ből vasárnap kiesett klub az internetes oldalán.

Bognár 1987-ben labdarúgóként tagja volt a 29 év után ismét bajnoki címet szerző kék-fehér csapatnak. Vezetőedzőként korábban már irányította az MTK-t, 2001-ben egy Ferencváros elleni 5-2-es sikerrel debütált a csapat kispadján. Bognár az elmúlt időszakban a Paksi FC-t irányította, sikeresen. 2021-ben előbb a játékosok, majd a klubtulajdonosok szavazatai alapján választották meg az Év edzőjének. A legutóbbi bajnoki szezonban toronymagasan az általa irányított paksi együttes szerezte a legtöbb gólt, együttesével a jó bajnoki szereplés mellett bejutott a Magyar Kupa-döntőjébe is.

Bognár György szakmai igazgatóként szerződik az MTK-hoz, átfogó feladatköre részeként ő felügyeli majd a felnőtt csapatnál, az NB III-as és az U19-es együttesnél folyó szakmai munkát is, a csapatok mellett dolgozó szakmai stábokkal karöltve. A felnőtt együttes mellett dolgozó szakmai stábról folynak az egyeztetések, hamarosan véglegessé válik a névsor.

Zakor Sándor, az MTK Budapest tulajdonosa a hivatalos megállapodás aláírását követően elmondta, az elmúlt időszakban azon dolgozott, hogy megtalálja azt a megoldást, amellyel leginkább biztosítottnak látja a klub további szakmai fejlődését.

„Bognár György MTK-s kötődése közismert, így biztos vagyok abban, hogy leendő szakmai igazgatónk számára a most induló közös munka is több egyszerű feladatnál. Intenzív, mélyreható egyeztetéseket folytattunk, és most jött el az a pillanat, amikor mindkét fél úgy érezte, együtt kell tennünk a klub felemelkedéséért. Döntésemben az is szerepet játszott, hogy sosem rejtettem véka alá, hogy szeretném, ha az eredmények mellett a csapatunk látványos futballra is törekedne. Akadtak periódusok, amikor voltak ilyen irányú törekvéseink a pályán, de az elmúlt időszakban sajnos az eredménytelenség mellett ezen a téren is komoly hiányérzetünk lehetett. Bognár György személyiségét, futballról alkotott nézeteit ismerve joggal bízhatunk abban, hogy a csapat közönségszórakoztató futballra is törekszik majd a lehető legjobb eredmények elérése mellett. Az elmúlt időszakban egész sor történet bizonyítja, hogy remekül segíti a játékosok fejlődését is, kihozza belőlük a maximumot, elég csak Hahn János és Ádám Martin gólkirályi címét, valamint Bognár István rendkívül eredményes előkészítő játékát megemlíteni.”

További hír a kék-fehérektől, hogy Horváth Dávid is marad az MTK Budapest kötelékében, a fiatal szakemberrel ugyanis hosszútávú szerződést kötöttek, egyben eldőlt az is, hogy NB III-as csapatirányítását ő veszi át, míg Kanta József csatlakozik a felnőtt együttes stábjához.

