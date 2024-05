Bognár György: "Mélységesen tisztelem a Ferencvárost!"

A Paks trénere szerint igazságtalan az NB I versenykiírása.

Nagyinterjút adott Bognár György az M4 Sportnak, amelyben a Paks szezonja mellett többek között Verebes József tanításai, az NB I lebonyolítási rendszere és Marco Rossi is szóba került.

„Elég jelentős változás történt nyáron a csapatunkban, gondolok például Varga Barnabás távozására. De két-három forduló után rájöttünk, hogy visszafogottabb játékot kell játszanunk. Azt sejtettük, hogy kiesési gondjaink nem lesznek, ugyanakkor a Puskás Akadémia és a Debrecen is jobb játékoskerettel rendelkezik, ezért lőttük be magunknak az 5-7. helyet. Viszont én jobban szerettem azt a játékunkat, amikor több esemény történt a pályán, igaz, hogy több gólt is kaptunk, de nyolc-tíz helyzetünk volt egy meccsen, nem csak négy-öt” - fogalmazott Bognár, aki szerint nyílt mérkőzés lesz a Ferencváros elleni kupadöntő, de tisztában van vele, hogy a bajnok jobb játékerőt képvisel.

A paksiak trénere a Ferencvárossal kapcsolatban azt is kiemelte, tiszteli a klubot, fiatalkorában Ebedli Zoltán és Nyilasi Tibor volt a kedvence, s megesett, hogy MTK-játékosként átszökött a Fradi-pályára meccset nézni.

Bognár György nem tartja korrektnek az NB I mostani lebonyolítását, szerinte 16 csapattal egészségesebb lenne a magyar élvonal.