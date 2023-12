Bognár György bevallotta, mi a realitás a Paks számára

Egyáltalán nem tartja bajnokesélyesnek az őszi elsőt az edzője.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Óriási meglepetésre az utolsó idei forduló előtt eldőlt, hogy a Paks telel az OTP Bank Liga élén, megelőzve a címvédő Ferencvárost.

A cikk lejjebb folytatódik

A Paks edzője, Bognár György az M4 Sport részére adott hosszabb interjúban értékelte csapata eddigi teljesítményét és vázolta fel a további kilátásokat:

“Nem ez a realitás, ha az 5. hely környékén végeznénk, az teljesen rendben lenne. Hogy kicsit jobban sikerült ez az ősz, az meglepő számunkra is, mert ennyire kiegyensúlyozott teljesítményt az elmúlt években nem tudtunk hozni. Korábban voltak nagyon jó periódusaink, de volt 2-3 meccses defekt is. Ami fontos, ugyanúgy kezeljük a vereségeket mint a győzelmeket, nem értékeljük túl magunkat. Szerintem az önértékelés nagyon fontos” – kezdte értékelését Bognár.

“A csapategységet az első helyre kell hogy helyezzem. Két döntetlennel kezdtük a bajnokságot, de akkor is éreztem, ebben a csapatban több van. Sok volt a sérültünk, a felkészülés alatt a belső védőink végig sérültek voltak. Amikor ők felépültek és kiegyenesedett a keret, jött a Fradi elleni meccs, amikor egy félidő alatt kaptunk hatot. Akkor rájöttünk, hogy ennyire nyíltan nem lehet futballozni, annyira nem vagyunk jók, hogy ilyen mértékben a támadó játékosokat favorizáljuk” – mondta a szezonkezdetről.

Akkor egy olyan lépést hoztak, hogy egy masszívabb középpályával próbálnak meg játszani, eggyel kevesebb támadóval. A védelem is összeállt, a középpálya is működött, véleménye szerint így került egyensúlyba a csapat, a középpálya megerősítésével.

“Nem olvasom az ilyen fórumokat, hidegen hagynak. Ez a facebookos világ a bolondok bibliája. Sztankovics fogalmazta meg jól és ez találó, hogy három pontot vesztettek, nem a bajnokságot és ebben teljesen igaza van” – mondta a Fradi elleni győzelem utóéletéről.

Véleménye szerint az elmúlt 20 év a paksi vezetők, Haraszti Zsolt, Süli János érdeme. Húsz éven keresztül össze tudták szedni azokat a játékosokat, akik már nem kellenek máshol és egy olyan közösségbe jönnek, ahol tényleg csapatként tudnak működni, a pályán és azon kívül is, ami egy nagyon komoly érdem.

“Amióta én itt vagyok, kicsit más filozófiával futballozunk, de az más kérdés. Nem kontra játékra játszunk, kezdeményező futballt próbálunk meg játszani. Három év után nyugodtan mondhatom, egyfelé megy mindenki a pályán, az európai futballhoz közelebb van a játékunk, az egész pályán letámadunk, nyíltabban felvállaljuk a labdaszerzést az ellenfél térfelén. De Magyarországon is egyre több a kolléga aki ezt felvállalja, de a legtöbbjük csak a meccsek egyes szakaszában” – mondta azzal kapcsolatban mekkora az ő szerepe abban, hogy a Paks meghatározó tényező lett a magyar bajnokságban.

Úgy gondolja, félidőben értékelni kell az elmúlt időszakot, előre tekinteni, de bajnoki címről, nemzetközi kupaszereplésről fölösleges beszélni. “Haladjunk kis lépésekkel előre, aztán meglátjuk, mi lesz a végén. Minden évben volt sanszunk arra, hogy olyan helyezést érjünk el, hogy a nemzetközi kupában induljunk, de mindig lecsúsztunk egy hajszállal. Ezt a mostani eredményt meg kell becsülni, de nagyon nehéz tavasz elé nézünk. Az ötödik hely környéke a realitás a Paksnak“.

A korábbi válogatott játékos szerint a Ferencváros bajnok tud lenni. Úgy véli, ha nem lesz a nemzetközi kupa és nem lesz ennyi sérültjük, akkor Magyarországon kiemelkedő az a játékoskeret amivel ők rendelkeznek:

“Második már több csapat is lehet, de jobb lehetőségekkel és jó futballal játszik a Debrecen és a Puskás Akadémia is. Reálisan őket magunk elé sorolhatjuk és akkor máris a negyedik-ötödik helynél járunk. Hosszú még a szezon, kár lenne már a nemzetközi kupáról beszélni“.

Együtteséről elmondta, egy csapat állandóan forrásban van, soha nincs kész, így náluk is a csapaton belül is van egy harc, ki kerül be az együttesbe. Nagy mozgásra a télen nem lehet számítani, egyetlen poszt van, egy igazi befejező centerre szükségük lenne. A teher, hogy az első helyen várhatják a tavaszt nem nyomasztja őket és a Fehérvár elleni zárófordulóban sem csinálnak semmit másképp, a saját játékukat próbálják játszani.

“Egyetlen biztos terv volt, a biztos bennmaradás. Én ezt annyival fejeltem meg, erős középmezőny. Szoros a 12 csapatos mezőny, az első cél mindig a bennmaradás, és ezzel az ősszel a srácok ezt már elérték, 34 ponttal elvileg már bent lehet maradni” – mondta sajátos humorával Bognár.