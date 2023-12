Bognár György beszólt a Ferencvárosnak: „Nem nagyon tudják elviselni, hogy az ellenfél vezet és jobban is játszik"

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A cikk lejjebb folytatódik

Mint megírtuk, a Ferencváros 3–2-re kikapott a Paks vendégeként vasárnap a bajnokság 16. fordulójában, ezzel eldőlt, hogy az atomvárosiak az őszi bajnokok. A paksiak vezetőedzője, Bognár György így értékelt a 3–2-es siker után:

„Abszolút reális volt. Szerintem lehetett volna nagyobb is, akár két góllal is nyerhettünk volna. A csapatjátékunk jól működött, bár voltak időszakok, amikor a Fradi beszorított: nem tudtuk elöl megtartani a labdát, ez hiba volt. De a játék képe alapján is jobbak voltunk.”



Bognár a felcsapó indulatokra, valamint a ferencvárosiak frusztráltságára is magyarázatot adott:

„Jó játékosok egyénileg, kiváló játékosok, de nem nagyon tudják elviselni, hogy az ellenfél vezet és jobban is játszik.”

A 62 éves szakember hozzátette, hogy egyáltalán nem érzett revansot az augusztusi 6-1-s vereségért, azonban őszi elsőséget azonban nagyra értékeli.

„Ugyanazt, amit a csapatnak vagy a klubnak, egy ilyen jó sorozat nagyon ritka, főleg a Paks életénben. Meg kell becsülnünk, örülnünk kell neki, de nincs vége a szezonnak, mert van még egy mérkőzés. A Paks húsz éve bizonyítja, hogy helye van a magyar futballban, magyar játékosokkal. Nagyon sok kallódó magyar játékos van, és nem jobbak azok a külföldiek, akik számtalan más helyen játszanak. Azt gondolom, a Paks a legjobb bizonyítéka ennek”

– zárta szavait a magyar tréner.

M4 Sport