Bognár György az MLSZ-t kritizálta: "A versenyhelyzet nem egyenlő"

Amint arról beszámoltunk, az OTP Bank Liga 14. fordulójának nyitómérkőzésén a Paks 4-1-es győzelmet aratott hazai pályán a Diósgyőr ellen.

A hazaiak vezetőedzője, Bognár György ezúttal rutinosabb támadóival kezdett, a második játékrészben aztán három húsz éven aluli játékosát is becserélte, köztük a 19 éves Simon Barnabást a kapuba, ami nem egy szokványos változtatás a labdarúgásban tétmérkőzésen.

A tréner a lefújást követően magyarázta el döntésének okait.

"A fiatalok nagyon tehetségesek, de akkora átütőerő bennük még nincsen. Csak hogy tisztázzuk a dolgot, mi azért játszatjuk a fiatalokat, mert a központi támogatás fiatalpercekhez van kötve. Jó ötlet egyébként, de egy kicsit fals, a versenyhelyzet nem egyenlő sokszor, de próbáljuk betartani ezeket a szabályokat, mert nekünk ez fontos, nem kerülhetjük ki ezt" - nyilatkozta Bognár az M4 Sportnak, hozzátéve, nem foglalkoznak azzal, hogy jelenleg vezetik a tabellát, az edző ezt csak átmeneti állapotnak tekinti, Simon Barnabás becserélésével pedig nem gesztust akart gyakorolni.

"Fontos volt, hogy legalább tíz perccel több fiatal percünk legyen. Fontos volt az, hogy építsük őt is, mert szeretnék neki majd játéklehetőséget adni a következő meccseken is, és nagyon sokat számít tíz perc is egy fiatal kapus életében, mert a jövő héten már az lesz a fejében, hogy a múlt héten is pályán voltam" - magyarázta Bognár.