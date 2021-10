Bognár György szerint a VAR hülyét csinált a bíróból

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Érzelemdús meccsen kapott ki a Paks a Ferencvárostól (1–3). A találkozót követően Bognár György a hazaiak edzője is elég vehemensen értékelte a találkozót, amelyen a videóbíró is komoly szerepet kapott. Visszavontak gólokat és megítéltek tizenegyest is a tévét figyelő játékvezetők. A paksi szakvezető ki is akadt a meccs utáni sajtótájékoztatón.

„Hogy lehet belenyúlni a mérkőzésbe egy olyan sárga lappal, ami erősen kétes volt. az első félidőben Civicet és Besicet is két sárga lappal ki lehetett volna állítani, de a bíró odament, és a fülem hallatára azt mondta, ez volt az utolsó. A Szélpálnak miért nem az volt az utolsó? Összevissza, manipuláltan huogatják a vonalakat a játékosok lábához a leshatárra, de nem ott van a leshatát.”

A szakembertől megkérdezték, hogy Szélpál esetében az első, vagy a második sárgalapot kifogásolta-e.

„Az elsőt is! Olyan bírói tévedés, hogy lehet, hogy sárga lapot kap szimulálásért egy játékos, majd 11-es és a másiké a lap. Ez milyen hozzáértést feltételez? Látni kellett volna elsőre is a büntetőt. Egyikért sem adtam volna lapot, de a második az nevetséges volt. Ki akart lépni Szélpál és az ellenfél szabálytalankodott, de ha nem is ő, akkor miért kell sárgát adni, amikor semmi szándékosság nem történt. Az elsőnél a tizenegyes létjogosultságát még akarta spékelni egy lappal. A videóbíró hülyét csinált a bíróból. Ennyi…”

