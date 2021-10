Bognár György nem hagyja magát: „Nem mondtam, hogy hülye!”

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Bognár György a Paksi FC vezetőedzője kiakadt csapata Ferencváros elleni veresége után (1–3). A szakember azért háborodott fel, mert szerinte a mérkőzés játékvezetőjéből „hülyét csináltak” a VAR-szobából. Emlékezetes, hogy a vendégek első gólja előtt a tizenhatoson belül eleő Tokmac Nguen kapott sárgát műesésért, majd a videós elemzés után Bognár Tamás meggondolta magát és 11-est ítélt a vendégeknek, visszavonta a támadó lapját és a paksi Szélpál Norbertnek adott egyet. Szélpál később még egy sárgát kapott, amivel már a piros is járt.

A találkozó után Bognár György nehezményezte az eseményeket és többek között azt is mondta, hogy: „Azért vagyok dühös, mert az első félidőben Civicet és Besicet is két sárga lappal ki lehetett volna állítani, de a bíró odament, és a fülem hallatára azt mondta: ez volt az utolsó. A Szélpálnak miért nem az volt az utolsó?! Össze-vissza, manipuláltan húzgálják a vonalakat a játékosok lábánál, amikor nem is a láb a leshatár. Jó lenne tanulni az eddigi hibákból.”

Emellett a már említett „hülyét csináltak a bíróból” félmondat is elhagyta a száját. Mindezek miatt az MLSZ fegyelmi eljárást indított a szakember ellen, aki ma közleményben reagált a szövetség lépésére.

„Ragaszkodom a saját véleményemhez, nem hagyom, hogy az MLSZ cenzúrázza a mondanivalómat. Nem vagyok hajlandó előre megírt sablonokat bemondani. Úgy tudom, 2021-ben Magyarországon a szabad véleménynyilvánítás megengedett – írta Bognár György a Nemzeti Sportnak. – A játékvezető ugyanolyan közszereplő, mint én, tehát a teljesítménye, szakmai hozzáértése nyilvánosan kritizálható. Nem mondtam, hogy hülye Bognár, nem csalóztam le, még csak nem is gondoltam rá, egyszerűen hibázott, és ezzel befolyásolta a végeredményt. Pont. A VAR két hónapos múltja alatt számos kérdés vetődött fel az alkalmazásával kapcsolatban, de mindenki lapít, mint nyúl a fűben. Szerettem volna felhívni a figyelmet arra, hogy szükség van az eddigi tapasztalatok értékelésére.”

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A magyar válogatott szombaton sorsdöntő meccset játszik Albánia ellen. Maro Rossi csapatának sikere 2,05-szörös pénzt hozhat.