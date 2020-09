Bognár György és a szerencse

Amikor bejelentette a , hogy Bognár György lesz az -es csapat vezetőedzője, akkor azonnal jöttek a hozzászólások, amelyek szinte mindegyikében benne volt a „kaszinó” szó. Emlékeztetve a széles néptömegeket arra, hogy annak idején, amikor Bognár Sopronban volt klubvezető, elsétált némi pénzzel a kasszából a városi kaszinóba és pechjére veszített. Az esetből ügy lett, Bognár György visszafizette a pénzt és végül öt év felfüggesztett lett a vége.

Meg úgy nagyjából ezzel befejeződött Bognár György NB I-es edzői karriere is. És még mielőtt félreértésbe esnénk: nem azért érdekes Bognár paksi kinevezése, mert egyszer rossz számra tett, hanem azért, mert a korábbi futballista jelentős sikereket nem ért el sehol. Az -nál kezdett, majd jött ugye a Sopron és kicsivel később a és véget is ért az NB I-es pályafutás. A kispesti tíz meccs után a III. kerület, a felcsúti utánpótlás és a Baja, Csákvár, Budaörs NB II-es trió.

A cikk lejjebb folytatódik

Bognár, akivel jót lehet beszélgetni a futballról, de vitatkozni mondjuk nehéz vele, hiszen ötvenszeres válogatott és még a szovjetektől is kikapott 6–0-ra a brazilokat is megverte 3–0-ra, a saját értelmezése szerint mindenhol sikeres volt. Persze minden relatív, hiszen egy negyedik hely az NB II-ben a Bajával, vagy éppen az NB III-as bajnoki cím a Csákvárral, mind-mind megsüvegelendő teljesítmény.

Több csapat

De azért messze nem NB I…

Hiba lenne most elkezdeni sorolni, hogy kik azok az edzők, akiknek jelenleg nincs állásuk. Van egy pár, még olyanok is, akik mondjuk dobogón végeztek az élvonalban, vagy még szövetségi kapitányok is voltak. Hiba lenne, mert olyan mindegy, hogy ők ülnek a paksi padon, vagy Bognár György. Kevéssé valószínű, de még az is lehet, hogy a zöld-fehér csapat sikeres lesz az új szakvezetővel – tudjuk, a siker relatív és lehet, hogy már egy erős 10. hely is az lenne. A tét nem is Bognár szakmai elismerése, hanem az, hogy szükség van-e a paksi modellre, vagyis a magyar edző által összerakott magyar csapatra, ami most kiegészül azzal, hogy az edző egyik fia a pályaedző, a másik meg a középpályás, ami külön szépséget ad a történetnek. Nyáron még néhány centi besegített, amikor a debreceni lécről a gólvonal elé és nem mögé pattant a labda. Most meredekebb a helyzet. Itt már nem biztos, hogy elég lesz a szerencse, amiből Bognár Györgynek amúgy sincs túl sok, ha kockáztatni kell.