Börtönbe kerülhet Diego Costa – pénzmosással gyanúsítják

Nagy bajban került Atlético Madrid korábbi játékosa, Diego Costa. A jelenleg az Atlético Mineiróban játszó brazilt bűnszövetkezet tagjaként elkövetett pénzmosással gyanúsítják. A csatár fogadási csalásban való esetleges érintettségéről, s az ellene folyó nyomozásról a brazil Globo tévécsatorna számolt be.

Diego Costa 2007-ben került az Atlético Madridhoz, azonban bemutatkozására egészen 2010-ig kellett várni, mivel többször kölcsönadták a Diego Forlán és Sergio Agüero fémjelezte időszakban. De mikor Costa megkapta a lehetőséget, meg is hálálta. Egyértelműen meghatározó játékossá nőte ki magát, nemcsak az Atléticóban, hanem az egész spanyol bajnokságban, ezért nem is csoda, hogy 2014-ben lecsapott rá a José Mourinho vezette Chelsea. Costa első nyugat-londoni évében a kékek el is hódították az angol bajnokságot, a támadó 20 góllal járult hozzá a PL-cím megszerzéséhez.

A balhés támadó 2017-ben tért vissza a matracosokhoz, ahol már nem tudta közel sem hozni azt a szintet, mint korábban. 3 és fél év alatt 81 mérkőzésen lépett pályára, és mindössze 19 gólt szerzett csak.

A támadó tagadja a vádakat, brazil klubja pedig bejelentette: mindenben támogatja Costát.

