Böde Dániel keményen beszólt a fiataloknak!

A Paks közönségkedvenc támadója nem finomkodott, amikor a hazai utánpótláshelyzetről kérdezték:

„Azért az mindent elmond, ha 39 évesen én még mindig játszom. Nem tudom, hogy ez az én dicséretem-e, vagy a többiek szégyene.”

Böde szerint szerencsére a bajnokságban kevesebb a leszakadó csapat, sokkal szorosabb a mezőny – ami szerinte a „magyarszabálynak” is köszönhető –, így izgalmasabbak a mérkőzések és nagy a harc a helyezésekért.

A fiatalszabályt illetően azonban kíméletlen véleményt fogalmazott meg a feltörekvő generációval kapcsolatban:

„A fiatalszabály kapcsán nem is akarok csúnya szót mondani… Mindig azt mondom, hogy azért játsszon egy fiatal, mert letépi az öregről vagy a versenytársáról a mezt, ne azért, mert a klubok pénzt kapnak miatta. Törjön utat magának!”

Böde Dániel jelenleg két gólt számlál a magyar élvonalban, csapata a Paks pedig a negyedik helyen áll a tabellán 15 forduló után.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.