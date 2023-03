Böde duplájával repült a dobogóra a Paks

A 80. percben ébredt a Vasas, de már késő volt.

Az OTP Bank Liga 24. fordulójában vasárnap kora délután a sereghajtó Vasas fogadta a Bognár György visszatérése óta feltámadó Paksot.

A két csapat március 1-jén a Magyar Kupa negyeddöntőjében is találkozott egymással, akkor az angyalföldiek kiejtették a zöld-fehéreket, s győzelemben bíztak most is az egyre nehezebb helyzetben lévő fővárosiak.

Az első húsz perc tapogatózó játéka után Silye technikai hibájából jutott szöglethez a vendég csapat, a jobb oldali beadást Hahn János vette le három védő között a tizenhatoson belül, majd okosan a kapu jobb oldalába lőtt.

Fél óra elteltével éledezett a Vasas, Hidi Patrik bombája után a bal oldali kapufa mentette meg a paksiakat, így vezetéssel mehettek az öltözőbe.

A szünetben mindkét szakvezető kettőt változtatott csapatán, a vendégeknél a reaktivált Böde Dániel is lehetőséget kapott, s ha már bejött, élt is vele.

A 35 éves támadó az 55. percben fejjel, a 73.-ban ballal vette be Uram kapuját, ezzel gyakorlatilag eldöntve a három pont sorsát.

Több sem kellett a hazai tábornak, fogták a sátorfájukat és kivonultak a kapu mögötti szektorból, így többen már nem látták, ahogyan tíz perccel a vége előtt Holender szépít.

A rendes játékidő végén Berecz még eggyel közelebb hozta a hazaiakat, de egyenlíteniük már nem sikerült.

Győzelmével a Paks fellépett a dobogó harmadik fokára, a Vasas helyzete pedig egyre kilátástalanabb.

OTP Bank Liga 24. forduló

Vasas-Paks 2-3

gól: Holender (80.), Berecz (90.) ill. Hahn (24.), Böde (55., 73.)

