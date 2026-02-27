Böde Dániel elárulta, hogy miért távozott a Ferencvárostól + VIDEÓ

Böde Dániel egy TikTok-videóban válaszolt arra a kérdésre, hogy 2019 nyarán miért döntött a Ferencvárostól való távozás mellett. A 25-szörös magyar válogatott támadó hangsúlyozta, hogy teljes mértékben saját elhatározásából hagyta el a Groupama Arénát.

"Hát, úgy éreztem, hogy többet tettem volna már a lelátón, mint a pályán. Az én döntésem volt" - mesélte Böde.

Ezt követően arra is kitért, hogy milyen emlékek kötik őt a zöld-fehérekhez, emiatt nem volt egyszerű eligazolnia a klubtól. Arra a kérdésre, hogy Nehéz volt-e elhagyni a Ferencvárost, így felelt.

"Igen, egy nagyon csodálatos hét évet töltöttem a Ferencvárosba. Az egy egész más közeg, úgyhogy nagyon szerettem ott lenni" - zárta mondandóját a 39 éves center.

Böde a 2012-13-as szezonban érkezett az Üllői útra, és rögtön alapembere lett a csapatnak, minden bajnoki idényében több mint 200 percet töltött a pályán, leszámítva az utolsó zöld-fehéreknél töltött, 2018-19-es kiírást. 237 tétmérkőzésen 103 gólt és 55 gólpasszt jegyzett.

