FBL-HUN-CUP-FINAL-FTC-UJPESTAFP
Bózsik Tamás

Böde Dániel elárulta, hogy miért távozott a Ferencvárostól + VIDEÓ

Az FTC modern kori legendája a közösségi oldalán vallott az eligazolás miértjéről.

Böde Dániel egy TikTok-videóban válaszolt arra a kérdésre, hogy 2019 nyarán miért döntött a Ferencvárostól való távozás mellett. A 25-szörös magyar válogatott támadó hangsúlyozta, hogy teljes mértékben saját elhatározásából hagyta el a Groupama Arénát. 

"Hát, úgy éreztem, hogy többet tettem volna már a lelátón, mint a pályán. Az én döntésem volt" - mesélte Böde. 

Ezt követően arra is kitért, hogy milyen emlékek kötik őt a zöld-fehérekhez, emiatt nem volt egyszerű eligazolnia a klubtól. Arra a kérdésre, hogy Nehéz volt-e elhagyni a Ferencvárost, így felelt. 

"Igen, egy nagyon csodálatos hét évet töltöttem a Ferencvárosba. Az egy egész más közeg, úgyhogy nagyon szerettem ott lenni" - zárta mondandóját a 39 éves center. 

@bodedj13 #bodedani #fradi #foci #foryou ♬ eredeti hang - Böde Dániel

Böde a 2012-13-as szezonban érkezett az Üllői útra, és rögtön alapembere lett a csapatnak, minden bajnoki idényében több mint 200 percet töltött a pályán, leszámítva az utolsó zöld-fehéreknél töltött, 2018-19-es kiírást. 237 tétmérkőzésen 103 gólt és 55 gólpasszt jegyzett.

