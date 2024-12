Böde Dániel duplázott, nyert a Paks – VIDEÓ

A Paks házigazdaként 4-2-re legyőzte az MTK csapatát a labdarúgó OTP Bank Liga 16. fordulójának szombat esti mérkőzésén.

A két együttes az 5. körből elhalasztott és kedden pótolt meccsen is találkozott egymással, akkor a fővárosiak 3-1-re nyertek.

A Paks a szombati sikerrel öt találkozó óta tartó nyeretlenségi sorozatot szakított meg, az MTK pedig 2014 áprilisa óta képtelen győzni Pakson az élvonalban.

Az első félidőben nem volt okuk az unatkozásra a Fehérvári úti stadion nézőinek, mivel eseménydús, gólokkal, sárga lapos figyelmeztetésekkel és mindkét oldalon a támadófutballt preferáló játékkal színesített összecsapást tekinthettek meg. A vezetést nagyon hamar megszerezte a Paks, az MTK azonban hét perccel később egyenlített, majd nagyjából azonos labdabirtoklási arány mellett hajszálnyival veszélyesebb volt a fővárosi kék-fehérek támadójátéka. Ez még a szünet előtt újabb góllá érett, Jurina duplázott, ezzel a vendégek vonulhattak egygólos előnnyel a szünetre.

Fordulás után a kettős cserével felfrissített hazaiak előbb kapufáig jutottak Böde révén, aztán a veterán játékos három perc alatt kétszer is eredményes volt, második találata igazán szépségdíjasra sikerült. Nem volt azonban érdemtelen a paksiak fordítása, ugyanis letámadással igyekeztek megnehezíteni a rivális dolgát, illetve a jobb szélre csereként beküldött Győrfi is remekül szállt be a meccsbe, Böde első góljánál ő adta a gólpasszt. Lendületben maradt a tolnai együttes, a hajrához érve Győrfi ismét nagyszerűen adott be jobbról, Windecker pedig közelről nem hibázott fejjel, és ezzel nehéz helyzetbe hozta az MTK-t. Az utolsó tíz percet már rutinosan lehozta a hazai csapat, és megérdemelten tartotta otthon a három pontot.

A mérkőzés összefoglalója:

Eredmény: OTP Bank Liga, 16. forduló:

Paksi FC-MTK Budapest 4-2 (1-2)

gólszerzők: Tóth B. (8.), Böde (63., 66.), Windecker (73.), illetve Jurina (15., 39.)

Forrás: MTI