VIDEÓ: Kiderült, mit kapott karácsonyra Ádám Martintól Böde Dániel

Böde Dániel beszámolt arról, hogy mit ajándékozott neki karácsonyra a szintén Paksban szereplő Ádám Martin - derül ki egy TikTok-videóból. A rutinos csatárnak a követők tehettek fel kérdést, amelyek közül az egyik így szólt:

"Ádám Martin hány tálca sört küldött neked az ünnepekre?"

A már 520 NB I-es mérkőzést számláló Böde elmondta, hogy mindössze két doboz sört kapott Ádámtól, ezt a mennyiséget egy meglepő tevékenységhez hasonlította.

"Összesen két doboz sört kaptam tőle, ami körülbelül egy fogmosásra volt elég"

- válaszolta a rá jellemző humorral Böde.

Van is oka az örömre a 25-szörös magyar válogatott centernek, hiszen csupán 51 találkozó választja el attól, hogy az ő lábában legyen a valaha volt legtöbb magyar élvonalbeli összecsapás. A több mint másfél NB I-es idényt jelentő találkozókkal Végh Zoltán 570 összecsapást számláló rekordját adná át a múltnak.

