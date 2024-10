Boca Juniors: Hosszabbított a 37 éves klasszis

2026 decemberéig hosszabbított az uruguayi csatárlegenda.

A 2023-ban szerződtetett uruguayi támadó eddigi 43 tétmeccsén 20 alkalommal vette be az ellenfél kapuját, így nem ok nélkül hosszabbította meg kontraktusát a Boca Juniors. A már 37 esztendős csatár májusban jelentette be visszavonulását a nemzeti csapattól 136 mérkőzést követően.

Cavani 2007-ben a Palermo hívására hagyta el hazáját, majd országon belül váltott és a Napolihoz került. Itt három szezon alatt 78 gólt szerzett, majd Franciországba, a Paris Saint-Germain csapatához szerződött, ahonnan hét idényt követően 2020-ban igazolt a Manchester United csapatához. Két év elteltével ismét váltott, a La Ligában szereplő Valencia mezére cserélte a Vörös Ördögökét, majd innen igazolt vissza Dél-Amerikába, a Boca Juniors csapatához.