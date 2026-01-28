A Fulham megállapodott a Manchester Cityvel Oscar Bobb átigazolásáról: az angol sajtóértesülések szerint a londoni klub 27 millió fontot fizet a norvég támadóért.

A BBC Sport már a héten arról számolt be, hogy a két klub közel áll az egyezséghez. Az átigazolás hátterében az állt, hogy Bobb játékpercei jelentősen csökkentek a Citynél, különösen Antoine Semenyo januári érkezése óta.

A manchesteri együttest irányító Josep Guardiola a Wolverhampton elleni győzelmet követően nem titkolta, hogy zajlanak az egyeztetések.

„Tudok a pletykákról, tudok a tárgyalásokról” – fogalmazott a katalán szakember, majd arra a kérdésre, hogy Bobb szeretne-e távozni, mindössze ennyit válaszolt: „Azt hiszem, igen.”

A 21 éves támadó ebben az idényben 15 mérkőzésen kapott lehetőséget a Manchester City színeiben, gólt azonban nem szerzett. Legutóbb december 17-én lépett pályára, a Brentford elleni Ligakupa-meccsen, ahol már az első húsz percben sérülés miatt le kellett cserélni.

A Fulham számára komoly erősítést jelenthet Bobb megszerzése, Marco Silva csapata ugyanis jó formában várja a folytatást: a londoniak legutóbbi hét Premier League-mérkőzésükből csak egyet veszítettek el, és a Brighton elleni 2–1-es siker után a hetedik helyen állnak a tabellán.

Bobb hazája válogatottjában is fontos szerepet tölt be: idén hat alkalommal szerepelt a norvég válogatottban, és részese volt annak a csapatnak, amely kvalifikálta magát az idei nyári világbajnokságra. Fulhamben honfitársával, Sander Bergével is újra egy csapatban játszhatna.

A támadó számára az elmúlt időszak nem volt könnyű, hiszen a 2024 augusztusában elszenvedett lábtörése miatt szinte a teljes előző szezont kihagyta.