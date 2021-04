Boateng megsértődött a Bayernre

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Jerome Boateng távozik a Bayern Münchentől, de úgy tűnik, hogy az elválás nem lesz sérülésmentes.

A veterán védő tíz éve futballozik a bajoroknál. Egy évtized alatt 357 meccsen lépett pályára az együttesben és nyert a csapattal nyolc bajnoki cím mellett két BL-t és két klubvilágbajnokságot is. Nyáron lejár a szerződése, amit a Bayern nem akar meghosszíbbatani, de nem is ez akasztotta ki igazán a védőt, hanem a körülmények.

A Sport Bild úgy tudja, hogy Boatenget nagyon zavarja, ahogy a klub kezeli őt. A lap szerint a 32 éves védőt sokkolta, amikor Hasan Salihamidzic közölte vele a klub döntését, mivel arra számított, hogy maradhat még a német rekordbajnoknál.

Ezt tetézte a sportigazgató azzal, hogy a PSG elleni BL negyeddöntő első mérkőzése előtt be is jelentette, hogy elválnak a védőtől. Ezen nemcsak a játékos, hanem Hansi Flick is kiadkat és könnyen lehet, hogy a szakvezető és Salihamidzic kapcsolatát is végképp elrontotta ez a lépés, aminek következtében a szakember az EB után akár el is fogadhatja a német szövetség ajánlatát és ő lehet a következő szövetségi kapitány.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Bayern vezetőedzője a legesélyesebb a német kapitányi posztra (2,00), de Wenger kinevezése (15,00) hozhat nagy nyereményt.