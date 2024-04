BL: Terrortámadásokkal fenyegetőzik az ISIS!

Egy világhálón terjedő plakáttal fenyegetőzik az Iszlám Állam, amin a BL helyszínei és egy kifejezetten rémisztő felirat szerepel.

Nemrég Moszkvában történt terrorcselekmény, melyet az ISIS vállalt magára és most újabb célpontokkal fenyegetőznek.

A Marca értesülései szerint, az Al-Azam, a terrorszervezet propagandacsatornája kezdett el terjeszteni egy plakátot, amelyen az e heti meccsek helyszínei is láthatóak, alatta pedig egy „Kill Them ALL!”, azaz „Mindet megölni!” felirat is szerepel.

Madridban eleve nagy készültség van, mivel ott kedden és szerdán is rendeznek összecsapást. A Real Madrid engedélyt kapott az UEFA-tól, hogy behúzott tető alatt játszanak, ezzel is megakadályozva egy esetleges dróntámadást.