Lecsapott az UEFA, a Slovan elleni mérkőzéseken tapasztalt szurkolói viselkedés miatt büntették meg a Ferencvárost.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Részleges szektorbezárással és 79 ezer eurós (mintegy 31 millió forint) pénzbüntetéssel sújtotta a Ferencvárost az UEFA. A testület az FTC-Slovan Bratislava mérkőzésen, valamint a visszavágón történtek miatt szabta ki a büntetést.

Amint azt a hivatalos közleményben írták, rasszista megnyilvánulások okán legalább 1000 széket üresen kell üresen hagynia a zöld-fehér csapatnak a soron következő hazai nemzetközi mérkőzésén, és 15 ezer eurót is emiatt kell megfizetnie a csapatnak. További 50 ezer eurós büntetést pirotechnikai eszközök használata, tárgyak pályára dobása, valamint provokatív megnyilvánulások miatt róhat le a klub.

Végezetül a maradék 14 ezer eurót nyilvános közlekedőfolyosók szabálytalan lezárása miatt is kiszabott az UEFA. Emellett a Ferencvárosnak a Slovan Bratislavával is 30 napon belül fel kell vennie a kapcsolatot, hogy a szlovák csapat stadionjában a vendégszurkolók által okozott károkat is megtérítsék. Itt az szövetség 20 tönkretett széket hozott fel példaként.

A részleges szektorbezárást a Qarabag elleni, augusztus 9-ei visszavágón kell teljesítenie az FTC-nek, hacsak a határozat ellen nem fellebbez a klub vezetése.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Ferencváros-Qarabag BL-selejtezőn a hazaiak győzelme 2.30, a döntetlen 3.25, a vendégsiker 3.25-szörös szorzóval fogadható. (x)