BL-rekordot dönthet a Dortmund 15 éves játékosa

A szabályzata szerint 16 éven aluli játékos nem léphet pályára a sorozatban. A 15 éves Youssoufa Moukokonak viszont jó lehetősége van rá, hogy hamarosan ő legyen minden idők legfiatalabb BL-szereplője - a Dortmund menedzsere, Michael Zorc megerősítette, hogy nevezni fogják őt.

Hogyan is lehetséges ez? Főleg úgy, hogy Moukokot nem is nevezte a BVB a BL-keretbe? A szupertehetség a november 24-ei Brugge elleni meccsre már 16 éves és 4 napos lesz, a 25 fős alapkereten kívül a plusz két főből álló B-listára felveheti őt a klub. Ehhez az alábbi feltételeknek kell teljesülnie: Töltse be a 16. életévét, 1999. január 1-je után szülessen és legalább két egymást követő szezonban legyen a klub játékosa.

Ezeknek a feltételeknek megfelel a 2004-es születésű Moukoko, aki 2016 óta tagja a BVB-nek. Idén két U19-es meccsen hat gólt lőtt, tavaly 20 meccsen 34-szer talált be és 10 gólpassza volt. 86 meccsen 134 gólt lőtt és 27-et készített elő a dortmundi ificsapatokban.

A jelenlegi rekordot egyébként Celestine Babayaro őrzi 1994-ből, 16 évesen és 87 naposan kóstolt bele a Bajnokok Ligájába az Anderlecht játékosaként - más kérdés, hogy 37 perc után ki is állították őt a román Steaua ellen.