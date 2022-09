BL: óriási pofonnal kezdte a sorozatot a Liverpool

Akár Jürgen Klopp helye is megkérdőjeleződhet...?

Fogadj 20-szoros szorzóval a Ferencváros–Trabzonspor meccsre, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is!

A Bajnokok Ligája szerdai játéknapjára is jutott - legalább - egy sokkoló eredmény, ugyanis a Liverpool 4-1-es vereséget szenvedett a Napolitól. Bár az olaszok három évvel ezelőtt is felül tudták múlni hazai környezetben a "vörösöket", ilyen mértékű fiaskóra előzetesen aligha lehetett számítani.

Tekintve, hogy a keddi nem várt fiaskók után Thomas Tuchel és Domenico Tedesco is laptára került, talán nem is lenne akkora meglepetés, ha a német mester korszaka is véget érne a Liverpoolnál?!

A többi mérkőzést illetően a Barcelona a papírformának megfelelően, 5-1-re kiütötte a Ferencváros ágáról főtáblára jutó Viktoria Plzent a mesterhármast jegyző Robert Lewandowski vezérletével.

A csoport másik mérkőzésén a Bayern München házon kívül verte 2-0-ra az Intert.

A Diego Simeone vezette Atlético Madrid úgy győzte le 2-1-re az FC Portót, hogy a találkozó mindhárom gólja a rendes játékidő utáni ráadásban született.

Ezen kívül az Ajax fölényesen verte a Rangerst, a Tottenham Richarlison duplájával söpörte be a három pontot, és a bajnokságban is gyengélkedő Leverkusen a nemzetközi porondon is kikapott.

A csoport:

Ajax – Rangers 4-0 (3-0)

G: E. Álvarez (17.), Berghuis (32.), Kudus (33.), Bergwijn (80.)

Napoli – Liverpool 4-1 (3-0)

G: Zielinski (5., 47. - az elsőt büntetőből), Anguissa (31.), Simeone (44.) ill. Diaz (49.)

B csoport:

Atletico Madrid – FC Porto 2-1 (0-0)

G: Hermoso (90+2.), Griezmann (90+11.) ill. Uribe (90+7., büntető)

FC Bruges – Bayer Leverkusen 1-0 (1-0)

G: Sylla (42.)

C csoport:

FC Barcelona – FC Viktoria Plzen 5–1 (3-1)

G: Kessié (13.), Lewandowski (34., 45+3., 67.), Ferrán Torres (71.), ill. Sykora (44.)

Internazionale - Bayern München 0-2 (0-1)

G: Sané (25.), D'Ambrosio (66. – öngól)

D csoport:

Eintracht Fankfurt – Sporting CP 0-3 (0-0)

Gólszerzők: M. Edwards (65.), Trincao (67.), N. Santos (82.)

Tottenham – Olympique Marseille 2-0 (0-0)

G: Richarlison (76., 81.)

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Ferencváros-Trabzonspor összecsapáson a hazaiak győzelme 2.35, a döntetlen 3.40, a vendégsiker 3.12-szeres szorzóval fogadható. (x)