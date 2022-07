Vezetett a magyar bajnok, de fordítottak a szlovákok.

Paprikás hangulat előzte meg a Ferencváros és a Slovan Bratislava odavágóját a Bajnokok Ligája második selejtezőkörében, hiszen a szlovák csapat buszát már kedden megtámadták a Népligetnél, a mérkőzés előtt pedig könnygázt is be kellett vetnie a rendőrségnek, hogy megakadályozzák a nagyobb rendbontást.

Sztanyiszlav Csercseszov ugyanazt a tizenegy játékost küldte pályára, mint a Tobol elleni visszavágón az előző körben, míg a vendégek magyarja, Holman Dávid a kispadon kapott helyet.

Az első két nagy lehetőség a Slovan előtt adódott, a negyedik percben Dibusznak kellett kiszednie a jobb alsó sarokra tartó labdát, kettő perccel később ismét a magyar válogatott hálóőr mutatott be bravúrt, ezúttal Weiss szabadrúgását szedte ki a bal alsóból, a kipattanót Medvegyev az üres kapu mellé lőtte.

A 10. percben kezdtek éledezni a zöld-fehérek, Laidouni jobb oldali szabadrúgását a túloldalon érkező Zachariassen fejelte a kapufára, a 21. minutumban Tokmac 20 méteres lövését Chovan kapus a levegőben úszva tolta szögletre.

Az első félóra végén a hazai tábor nem engedte, hogy Barseghyan elvégezzen egy szögletet, ugyanis megszórták néhány repohárral, amit zokon is vett, az esetből aztán kisebb dulakodás is lett, de hamar megnyugodtak a felek és a sarokrúgást is sikerült elvégezni, amiből nem lett veszély.

A 35. percben ismét a vendég kapusnak volt dolga, Traoré elsőre gyengén eltalált lövése pattant vissza hozzá egy szlovák védőről, az ismétlés már jobban sikerült kapásból, de Chovan hárított.

Ezt követően is maradt a jó iram, azonban a kapuk kevésbé forogtak veszélyben.

Az első gólig 70 percet kellett várni, egy szépen megkomponált támadás végén Tokmac centerezését Boli még átlépte, Zachariassen pedig a hálóba lőtte.

Alig tíz percig örülhetett a magyar bajnok, a hajrára fordulva egy szabadrúgás után Kashia egyenlített fejjel.

A 86. percben jött a feketeleves, egy gyors vendég kontra végén a végig aktív Barseghyan tekert ballal remekül Dibusz kapujába úgy, hogy a labda a jobb oldali kapufáról vágódott a hálóba.

A 95. percben Civic lövésénél még volt esély a döntetlenre, de a labda a bal oldali kapufáról kipattant, így pokoli nehéz visszavágó vár a Ferencvárosra egy hét múlva Pozsonyban.

Bajnokok Ligája selejtező, 2. forduló, 1. mérkőzés:

Ferencváros-Slovan Bratislava 1-2

gól: Zachariassen (70.) ill Kashia (81.), Barseghyan (86.)

