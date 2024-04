BL: Növelték a biztonsági felkészültséget az ISIS fenyegetése miatt

Az UEFA közleményt adott ki.

Az Iszlám Állam fenyegetésére reagálva jelentősen megnövelték a biztonsági készültséget a Paris Saint-Germain és az FC Barcelona labdarúgócsapatának szerdai, párizsi Bajnokok Ligája-mérkőzése előtt.

Gérald Darmanin francia belügyminiszter a főváros rendőrprefektusával egyeztetett, és ezt követően jelentette be a biztonsági intézkedések szigorítását.



Ahogy arról beszámoltunk, A Marca értesülései szerint, az Al-Azam, a terrorszervezet propagandacsatornája kezdett el terjeszteni egy plakátot, amelyen az e heti meccsek helyszínei is láthatóak, alatta pedig egy „Kill Them ALL!”, azaz „Mindet megölni!” felirat is szerepel.



Az UEFA közleményt adott ki, melyben megerősítette, hogy a mérkőzések megrendezésre kerülnek, de közelről figyelik a történéseket természetesen.