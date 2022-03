BL: Lewandowski történelmet írt, a Bayern mészárolt

Két visszavágót rendeztek kedd este a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében.

A Bayern München kezdőcsapata több mint egy hónap után kezdődött ismét a sérüléséből visszatérő Manuel Neuer nevével, a bajorok a Salzburgot látták vendégül hazai pályán, a továbbjutás kérdése pedig teljesen nyílt volt, hiszen az odavágón 1-1-es döntetlennel végeztek a felek.

A találkozó első félidejét óriási védelmi hibák határozták meg mindkét oldalon, ám amíg a vendégek ezt nem tudták kihasználni, addig a Bayern sorra lőtte a gólokat.

A 11. percben Coman bal oldali beadása találta meg Lewandowskit, aki a labdaátvétellel le is fordult Wöberről, a védő buktatta, a játékvezető a tizenegyespontra mutatott, a sértett pedig magabiztosan értékesítette a büntetőt.

A másik kapunál Pavard balettozott egyet futball helyett, Seiwald lövését viszont Neuer reflexmozdulattal kipiszkálta a léc alól.

A 19. percben megint Wöber rúgta fel Lewandowskit a tizenhatos vonalánál, a játékvezető először szabadrúgást ítélt, de a videóbíró - helyesen - felülbírálta és ismét tizenegyes következett, Lewandowski pedig másodszor is belőtte a büntetőt.

Újabb négy perccel később Müller indította Lewandowskit, a kifutó Kohn kapus a lengyel támadóra rúgta a labdát, ami a jobb oldali kapufára pattant, onnan pedig nem volt nehéz dolga a csatárnak, az üres kapuba passzolt, s ezzel övé lett a BL történetének leggyorsabb mesterhármasa.

A henger azonban itt sem állt meg, a 31. percben Coman szerzett labdát 20 méterre a Salzburg kapujától, Gnabryhoz passzolt, aki a kapus hóna alatt a negyediket is berámolta.

A második félidőben is ott folytatta a Bayern, ahol abbahagyta az elsőben, az 54. percben ezúttal Thomas Müller fordult le nagyon könnyen a védőjéről, s ballal a bal alsóba lőtt.

A 70. minutumban szépítettek az osztrákok, egy villámgyors akció végén Kjaergaard lőtte ki ballal a jobb felsőt.

A hajrát ismét megnyomta a hazai alakulat, előbb Müller, majd Sané köszönt be, a Bayern pedig simán kiütötte ellenfelét.

Bajnokok Ligája nyolcaddöntő, visszavágó:

Bayern München-RB Salzburg 7-1, összesítésben: 8-2

gól: Lewandowski (11., 19., 23.) Gnabry (31.), Müller (54., 83.), Sané (85.) ill. Kjaergaard (70.)

----------

A Liverpool kényelmes, 2-0-ás előnnyel várhatta az Inter elleni hazai visszavágót, ami a mérkőzés elején meg is látszódott, bátran kezdtek az olaszok, de 25 percig nem sok minden történt az Anfield Roadon, sajnos akkor sem a pályán, hanem a lelátón, ahol egy hazai drukker a hírek szerint rosszul lett és orvosi beavatkozásra is szükség volt, emiatt néhány percre félbe is szakadt a találkozó.

Szerencsére ezután a pályán is akadt már történés, a 31. percben Alexander-Arnold bal oldali szabadrúgása után Matip fejelt a felsőlécre, gól viszont nem született az első 45 perc alatt.

Az 52. percben ismét a Vörösök álltak nagyon közel a gólhoz, Handanovic repült ki a kapujából, de pechjére Salah elé ütötte a labdát, aki viszont az üres kapu helyett a bal oldali kapufát találta el.

Tíz perccel később azonban nyílttá vált a párharc, Matip labdaeladása után Lautaro Martinez lőtt kegyetlenül nagy gólt 17 méterről a bal felsőbe.

Az öröm viszont nem tartott sokáig, egy percre rá Alexis Sánchez kapta meg második sárga lapját Fabinho megrúgásáért, így emberhátrányba került Simone Inzaghi együttese, amelynek ezután nem is akadt már sok lehetősége újabb gólt szerezni.

Hiába volt viszont emberfórban és mezőnyfölényben a Liverpool, a Vörösök harmadszor is csak a kapufát találták el Salah révén, a hosszabbításban pedig Luis Diaz közeli próbálkozását is blokkolták bravúrral az Inter-védők, de a vereség ellenére Jürgen Klopp csapata jutott a legjobb nyolc közé.

Bajnokok Ligája nyolcaddöntő, visszavágó:

Liverpool-Inter 0-1, összesítésben: 2-1

gól: Lautaro Martinez (62.)

piros lap: Alexis Sánchez (64.)