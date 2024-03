BL: Drámai csatában ment tovább az Arsenal

A büntetők döntöttek.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének visszavágóján az Arsenal 1-0-s 120 perc után büntetőkkel ejtette ki a Portót.

A cikk lejjebb folytatódik

Az Arsenal az elmúlt hetekben ugyan sorra nyerte a meccseket, a Porto ellen mégis 0-1-ről kezdett Arteta csapata a BL-ben. Hazai pályán természetesen így is a londoniak voltak a toronymagas esélyesek, a 13. percben pedig Bukayo Saka közel is járt a vezetés megszerzéséhez. Ezt követően azonban Evanilson kétszer is a kiesés szélére lökhette volna az Ágyúsokat, azonban nem tudott túljárni David Raya eszén. A 41. percben aztán egy formás támadás végén Martin Odegaard találta meg nagyszerű labdával Leandro Trossardot, aki kiegyenlített a párharcban.

A második félidőben nyomás alá helyezte az Arsenal ellenfelét, de igazán nagy helyzetet nem tudott kidolgozni a hazai gárda. A 67. percben aztán zörrent a háló, Odegaard talált a kapuba, azonban Kai Havertz szabálytalankodott Pepével szemben, így a játékvezető érvénytelenítette a találatot. Ezután bár mindkét csapatnak volt sansza a saját javára eldönteni a párharcot, gól már nem esett a rendes játékidőben, jöhetett a hosszabbítás.

A 30 percben a mérkőzés küzdő szelleme dominált, egyik csapat sem tudott nagy helyzetet kidolgozni, jöhettek a 11-esek.

A párbaj során a hazaiak nem hibáztak, míg a vendégektől Wendell és Galeno rontott, így az Ágyúsok örülhettek a végén.

Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, visszavágó

Arsenal - Porto 1-0, összesítésben: 1-1, tizenegyesekkel: 4-2

gól: Trossard (41.)