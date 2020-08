BL: akár a svéd bajnokkal is találkozhat a Ferencváros

Miközben a nagyok még a tavaly kezdett sorozatban küzdenek egymással, már el is kezdődött a új sorozata, amelybe hamarosan beszáll a is. A selejtező minitorna fináléját kedden rendezik és az északír Linfield, valamint a koszovói Drita párharca a magyar bajnok számára is érdekes.

Az UEFA a vasárnap déli sorsolás előtt elkészítette a kalapok beosztását is, amelyekbe három kiemelt és három nem kiemelt csapat került – ez alól kivétel a negyedik, amelyben négy-négy együttes szerepel. Azt már eddig is tudtuk,hogy a zöld-fehérek a jobbak között lesznek, de most kiderült, hogy az első besorolásba került a gárda, a skót Celtic és a lengyel Legia társaságában. A magyar bajnok lehetséges ellenfelei között szerepel a svéd Djurgarden, az izlandi KR, valamint a már említett Linfield Drita találkozó nyertese. Járványügyi szempontból igazán jelentős gondot csak a Drita elleni találkozó jelentene, hiszen Koszovó a piros besorolású országok közé tartozik, vagyis az onnan érkezők kéthetes karanténra számíthatnak.

Az egymeccses párharcokat augusztus 18-án, vagy 19-én rendezik meg, a pályaválasztót is sorsolással döntik el.

A sorsolás előtti beosztás:

1. CSOPORT

Kiemeltek: Celtic (skót, 34 koefficienspont), Legia Warszawa (lengyel, 17), Ferencváros (9)

Nem kiemeltek: Djurgarden (svéd, 4.550), KR (izlandi, 2.5), az előselejtezős torna győztese: Linfield (északír, 4.25) vagy FC Drita (koszovói, 1.5)

2. CSOPORT

Kiemeltek: Crvena zvezda (szerb, 22.75), Sheriff Tiraspol (moldovai, 12.75), FK Sarajevo (bosnyák, 4.75)

Nem kiemeltek: Fola Esch (luxemburgi, 4.75), Connah's Quay Nomads (walesi, 3.25), Europa FC (gibraltári 2.75)

3. CSOPORT

Kiemeltek: Ludogorec Razgrad (bolgár, 26), CFR (Kolozsvár, romániai, 12.5), Omonia (ciprusi, 5.35)

Nem kiemeltek: Buducsnoszt Podgorica (montenegrói, 4.25), FC Ararat-Armenia (örmény, 2.5), Floriana (máltai, 1.15)

4. CSOPORT

Kiemeltek: Asztana (kazah, 29), Qarabag (azeri, 21), Maccabi Tel-Aviv (izraeli, 16.5), Dinamo Tbiliszi (grúz, 4.75)

Nem kiemeltek: Dinamo Breszt (fehérorosz, 3.775), Riga FC (lett, 3.5), KF Tirana (albán, 1.475), FK Szileksz (északmacedón, 1.475)