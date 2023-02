BL: a sztárjátékosok hogyan bírják a katari világbajnokság után a terhelést?

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Petrovics-Mérei Andrea, az M4 Sport csatorna műsorvezetője szerint a Bajnokok Ligája kedden rajtoló egyenes kieséses szakaszának egyik legérdekesebb kérdése, hogy a sztárjátékosok hogyan bírják majd a katari világbajnokság után a terhelést.

A 48 éves műsorvezető az M1 aktuális csatorna megkeresésére elmondta, hogy közvetítői szempontból izgalmas lesz a BL-nyolcaddöntő, mert a két hónappal ezelőtt véget ért vb után most tér vissza Európa legszínvonalasabb klubfutball-sorozata.

Petrovics-Mérei Andrea kiemelte, hogy a legjobb 16 csapatban szereplők közül több meghatározó játékos is sokáig jutott válogatottjával a téli vb-n, ami befolyásolhatja a BL-párharcokat is. Gondolatmenetét erősíti az a tény, hogy a Paris Saint-Germain és a Bayern München is értékes hiányzókkal küszködik, utóbbinál a világbajnok német kapus, Manuel Neuer biztosan nem léphet pályára, míg előbbinél két szintén vb-győztes labdarúgó, Lionel Messi, és - a 2018-as oroszországi tornán a francia válogatottal aranyérmes - Kylian Mbappé játéka is kérdéses.

"Mindenesetre egy olyan párosítással indul a BL egyenes kieséses szakasza, amely szerintem már önmagában elég ahhoz, hogy kedvet csináljunk a nézőknek"

– mondta a sportújságíró az európai kupatavasz nyitómeccséről.

Forrás: MTI

