BL: A Real és a Napoli is bejutott a 8 közé

Egyik csapat sem hagyott esélyt a fordításra, a címvédő mellett az olasz listavezető is várhatja a pénteki sorsolást.

A Frankfurt mellett a Liverpoolnak is futballtörténeti cselekedetre készült, a németek hazai pályán 2, az angolok pedig 3 góllal kaptak ki ellenfelüktől, így csodaszámba illő fordítást kellett volna végrehajtaniuk. Jürgen Klopp a madridi összecsapás előtt még azt mondta, hogy ha más nem is, ő hisz a csapatában, és ennek megfelelő szellemben futottak ki a gyepre a Vörösök: Szalah és Núnez révén nagy helyzet alakult ki rögtön az összecsapás elején, majd a hazaiak is kidolgoztak pár ígéretes akciót, ami miatt azonnal óvatosabb játékra váltott a Liverpool.

A Madrid végig kontrollálta az összecsapást, és bár szép számmal dolgozott ki helyzetet mind a két csapat, egy pillanatig sem volt kérdés, hogy Ancelottiék lesznek a továbbjutók. Erről Vinícius passza után az állítólag szerződést hosszabbító Benzema gondoskodott is, a Real Madrid 1-0-ra húzta be a meccset.

A másik meccsen a Napoli a pályán igyekezett megbosszulni a frankfurti szurkolók utcai tombolását: a németek autókat gyújtottak fel, a helyi hatóságok több mint 70 szurkolót tartóztattak le. A tüzesség viszont a hazai játékosokra ragadt át, az első félidőben több helyzetet is kidolgoztak a nápolyiak, a játékrész hajrájában pedig Osimhen révén meg is szerezték a vezetést, a második félidő elején pedig le is zárták az összecsapást. Szintén Osimhen duplázta meg az előnyt, majd Zielinski büntetőből állította be a 3-0-s végeredményt.

