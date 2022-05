BL: a Liverpool sem tudta megállítani a Real Madridot!

Vinícius Jr. góljával győzte le a Real Madrid a Liverpoolt a Bajnokok Ligája párizsi döntőjében.

A Liverpool hetedszer vagy a Real Madrid tizennegyedszer? Avagy a sokak által minden idők legjobb Liverpooljának tartott Klopp-féle csapat vagy minden idők egyik legnagyobb menetelését produkáló Ancelotti-legénység emelheti fel a trófeát a finálét követően? Ez a kérdés foglalkoztatta az európai futballvilágot, ám a párizsi döntő már az előtt különlegessé vált, hogy elkezdődött volna.

A kezdő sípszóra ugyanis a rettenetes beléptetés miatt több mint fél órát várni kellett, a csapatok kétszer is bemelegítettek, hogy ezek után meglehetősen álmosan kezdődjön a döntő. Vagy óvatosan, ha úgy tetszik, mert tény, hogy mindkét alakulat kellő tisztelettel és még nagyobb óvatossággal futott ki a pályára, amikor végre elkezdődhetett az összecsapás.

A Liverpool lépett fel kezdeményezőbben, az első negyedóra után azonban Courtois nagy védést mutatott be Szalah lövésénél, aki Alexander-Arnold beadását továbbította a kapu felé, ám nem sikerült jól helyeznie. Pár perccel később alaposan nyújtózkodnia kellett a belga hálóőrnek, hogy ne kerüljön hátrányba a spanyol csapat: Mané remek lövést eresztett el a 22. percben 15 méterről, ám Courtois ujjheggyel a kapufára tudta tolni az életerős lövést.

A 35. percben Szalah fejjel veszélyeztett, ekkor a Liverpool már 8 kísérletnél járt, amelyből 5 el is találta a kaput, a túloldalon Alissonnak nem kellett játékba avatkoznia. Az első félidő végén azonban majdnem jött a menetrendszerinti Benzema-gól: a francia kiváló labdát kapott Alabától, amelyet átvétel után visszahúzott, Robertson nem tudott menteni, a Real Madrid csapatkapitánya azonban nem lőtt Alissonnal szemben, megpróbált lekészíteni. Az érkező Valverde belekotort a labdába, amely visszakerült Benzemához, a kiváló formában lévő csatár pedig egyből a kapuba lőtt, ám ebben a pillanatban emelkedett is a partjelző zászlaja, Benzema ugyanis a lövés előtt már lesen volt – ezt a VAR is megerősítette.

A második félidőben aktívabban lépett fel a Real, amelynek meg is lett az eredménye: bár 10 percig szinte semmi sem történt a játékrészben, az 58. percben Valverde elfutása után erőből keresztbe lőtte a labdát, amelyet a hosszún érkező Vinícius Jr. 7 méterről a kapuba belsőzött.

A hidegzuhany után rögtön magasabb sebességbe kapcsolt a Liverpool, a 66. percben Szalah remek lövést eresztett el a 16-os előteréből, a hosszú sarok felé tartó labdát Courtois elképesztő bravúrral védte! Az egyiptomi nem egészen négy perccel később Henderson fejesét követően mintegy két méterről, kisodródott helyzetből passzolhatott volna a hálóba, de a Real Madrid kapusa ezúttal is résen volt.

A túloldalon Casemiro nyugtathatta volna meg a spanyol szurkolókat, Kroos szabadrúgása után hiába találta meg őt a labda teljesen üresen a Liverpool 16-osán belül, a brazil szűrő eltörte a labdát…

A hajrában Szalah a Liverpool első igazi ziccerét értékesíthette volna, ám a hosszú sarokba tartó lövését emberfeletti bravúrral védte Courtois! A hajrára minden támadóját pályára küldte Jürgen Klopp, azonban a végeredmény már nem változott, hiába próbálkozott gólszerzéssel 23 alkalommal a Liverpool, és csak 4-szer a Real Madrid. Az talán nem meglepő, hogy a mérkőzés hősének hivatalosan is a Real Madrid kapusát, Thibault Courtois-t választották.

Az egész Bajnokok Ligája sorozat során óriásölőnek bizonyuló spanyol alakulat a döntőben sem hibázott, így történelme során 14. alkalommal nyerte meg a BL-t. Szimbolikus, de a trófeát Marcelo emelhette a magasba, aki pályafutása 25. kupáját nyerte a Blancókkal, így ő lett a Real Madrid történelmének legeredményesebb játékosa. Carlo Ancelotti pedig az első edző lett, aki négyszer vezette Európa csúcsára aktuális csapatát.

Liverpool–Real Madrid 0-1 (0-0)

Saint-Denis (Párizs), Stade de France, 80 000 néző. V: Turpin (francia)

Liverpool: Alisson – Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson – Fabinho, Thiago Alcántara (Firmino, 77.), J. Henderson (N. Keita, 77.) – Szalah, Mané, Luis Díaz (Diogo Jota, 65.). Menedzser: Jürgen Klopp

Real Madrid: Courtois – Carvajal, Militao, Alaba, F. Mendy – Kroos, Casemiro, Modric (Ceballos, 90.) – F. Valverde (Camavinga, 86.), Benzema, Vinícius Jr. (Rodrygo, 90+3.). Vezetőedző: Carlo Ancelotti

Gólszerző: Vinícius Jr. (59.)

